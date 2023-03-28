Звезда НБА попала под расследование полиции

У Брэдли Била могут быть проблемы с законом.

Звезда Вашингтона Брэдли Бил находится под следствием полиции в связи с его причастностью к конфронтации с фанатами во время недавнего матча.

Согласно с Bleacher Report, который ссылается на TMZ Sports, полицейское управление Орландо расследует жалобу, поданную примерно через 24 часа после поражения Уизардс от Орландо (112:122) 22 марта.

По информации источника, конфликт начался, когда Бил шел к туннелю раздевалки, и фанат закричал ему: "Я про*бал из-за тебя 1300 долларов, ты у*бан!".

"Затем баскетболист повернулся, подошел к фанатам и, казалось, сбил кепку с головы одного из парней в ответ на крики. Бил и фанаты ругались взад и вперед, а Бил назвал комментарий "неуважительным", - говорится в статье TMZ.

"Отношения между Билом и группой были напряженными — мужчины обменялись шквалом слов — прежде чем звезда Вашингтона без дальнейших инцидентов была проведена в раздевалку".

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Ни Бил, ни Вашингтон никак не прокомментировали расследование. TMZ отметил, что Мэджик заявили, что "они знают об инциденте и позволяют полиции разобраться с этим".