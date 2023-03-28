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Баскетбол

Тренер Клипперс пропустил похороны семерых родственников, которых он потерял с декабря

Трагическая история жизни Тайрона Лю.
Сегодня, 16:52
Тайрон Лю / Getty Images
Тайрон Лю / Getty Images

Главный тренер Клипперс Тайрон Лю рассказал о сложном периоде своей жизни.

Во время недавнего подкаста "Pivot Podcast" 45-летний наставник признался, что начиная с декабря 2022 года он потерял сразу семерых своих родственников, сообщает Mundo Deportivo.

При этом он сказал, что даже не смог посетить похороны, так как в этот период у "парусников" были проблемы в НБА, а потому он полностью отдался работе.

"С декабря я потерял 7 родственников из Мексики. Но мы проиграли 6 игр подряд, поэтому я не мог бросить свою команду. Я знаю, что должен быть рядом со своей семьей, и это было тяжелое время для моей семьи, которая хотела, чтобы я был там", — сказал Лю.

"Семь родственников с декабря, и я не пошел на похороны, потому что мы проиграли 6 игр подряд. Я могу пойти по простому пути и сказать, что еду домой на неделю, но я чувствовал, что не могу этого сделать. Если бы я выиграл пять игр подряд, я был бы дома как минимум на трех похоронах".

На данный момент Клипперс занимают пятое место в таблице Западной конференции, имея баланс побед 40-36 за 6 матчей до конца регулярного сезона.

Ранее появилась информация, что будущим летом Тайрон Лю может покинуть команду из Лос-Анджелеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Тайрон Лю

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