Тренер Клипперс пропустил похороны семерых родственников, которых он потерял с декабря

Главный тренер Клипперс Тайрон Лю рассказал о сложном периоде своей жизни.

Во время недавнего подкаста "Pivot Podcast" 45-летний наставник признался, что начиная с декабря 2022 года он потерял сразу семерых своих родственников, сообщает Mundo Deportivo.

При этом он сказал, что даже не смог посетить похороны, так как в этот период у "парусников" были проблемы в НБА, а потому он полностью отдался работе.

"С декабря я потерял 7 родственников из Мексики. Но мы проиграли 6 игр подряд, поэтому я не мог бросить свою команду. Я знаю, что должен быть рядом со своей семьей, и это было тяжелое время для моей семьи, которая хотела, чтобы я был там", — сказал Лю.

"Семь родственников с декабря, и я не пошел на похороны, потому что мы проиграли 6 игр подряд. Я могу пойти по простому пути и сказать, что еду домой на неделю, но я чувствовал, что не могу этого сделать. Если бы я выиграл пять игр подряд, я был бы дома как минимум на трех похоронах".

Clippers coach Tyronn Lue said he lost 7 family members since December back home in Missouri, but wasn’t been able to make it to any of the funerals because the team was struggling at the same time.



(@thepivot) pic.twitter.com/K39iDg0u6o