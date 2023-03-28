Тренер Клипперс пропустил похороны семерых родственников, которых он потерял с декабря
Главный тренер Клипперс Тайрон Лю рассказал о сложном периоде своей жизни.
Во время недавнего подкаста "Pivot Podcast" 45-летний наставник признался, что начиная с декабря 2022 года он потерял сразу семерых своих родственников, сообщает Mundo Deportivo.
При этом он сказал, что даже не смог посетить похороны, так как в этот период у "парусников" были проблемы в НБА, а потому он полностью отдался работе.
"С декабря я потерял 7 родственников из Мексики. Но мы проиграли 6 игр подряд, поэтому я не мог бросить свою команду. Я знаю, что должен быть рядом со своей семьей, и это было тяжелое время для моей семьи, которая хотела, чтобы я был там", — сказал Лю.
"Семь родственников с декабря, и я не пошел на похороны, потому что мы проиграли 6 игр подряд. Я могу пойти по простому пути и сказать, что еду домой на неделю, но я чувствовал, что не могу этого сделать. Если бы я выиграл пять игр подряд, я был бы дома как минимум на трех похоронах".
Clippers coach Tyronn Lue said he lost 7 family members since December back home in Missouri, but wasn’t been able to make it to any of the funerals because the team was struggling at the same time.— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 27, 2023
(@thepivot) pic.twitter.com/K39iDg0u6o
На данный момент Клипперс занимают пятое место в таблице Западной конференции, имея баланс побед 40-36 за 6 матчей до конца регулярного сезона.
Ранее появилась информация, что будущим летом Тайрон Лю может покинуть команду из Лос-Анджелеса.