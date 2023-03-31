НБА: Бостон разобрался с Милуоки, Денвер уступил Новому Орлеану
В четверг, 30 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.
Результаты матчей НБА за 30 марта
Милуоки – Бостон 99:140 (26:34, 21:41, 27:39, 25:26)
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 7 подборов), Миддлтон (13), Б. Лопес (8), Холидэй (6), Аллен (3) – старт; Портис (12 + 10 подборов), Драгич (9), Картер (8), Коннотон (8), Мэттьюз (4), Боучэмп (3), Т. Адетокумбо (1), Краудер (0), Инглс (0).
Бостон: Тейтум (40 + 8 подборов), Браун (30), Хорфорд (14), Смарт (10 + 8 передач), Уайт (8) – старт; Брогдон (14), Р. Уильямс (7 + 7 подборов + 4 блок-шота), Г. Уильямс (6), Гриффин (4), Корнет (4), Хаузер (3), Мускала (0).
Денвер – Новый Орлеан 88:107 (17:21, 23:29, 30:32, 18:25)
Денвер: Дж. Мюррэй (21 + 7 передач), Гордон (11), Портер (10), Колдуэлл-Поуп (5), Брайант (4) – старт; Б. Браун (19), К. Браун (11), Грин (5 + 7 подборов), Ннаджи (2), Чанчар (0), Смит (0), Уотсон (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (31 + 11 подборов + 10 передач), Макколлум (23), Мерфи (15), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Джонс (6 + 7 подборов) – старт; Маршалл (7), Нэнс (4), Дэниэлс (3), Ричардсон (3).