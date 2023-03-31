iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Бостон разобрался с Милуоки, Денвер уступил Новому Орлеану

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:26
Бостон победил Милуоки / Getty Images
Бостон победил Милуоки / Getty Images

В четверг, 30 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.

Результаты матчей НБА за 30 марта

Милуоки – Бостон 99:140 (26:34, 21:41, 27:39, 25:26)

Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 7 подборов), Миддлтон (13), Б. Лопес (8), Холидэй (6), Аллен (3) – старт; Портис (12 + 10 подборов), Драгич (9), Картер (8), Коннотон (8), Мэттьюз (4), Боучэмп (3), Т. Адетокумбо (1), Краудер (0), Инглс (0).

Бостон: Тейтум (40 + 8 подборов), Браун (30), Хорфорд (14), Смарт (10 + 8 передач), Уайт (8) – старт; Брогдон (14), Р. Уильямс (7 + 7 подборов + 4 блок-шота), Г. Уильямс (6), Гриффин (4), Корнет (4), Хаузер (3), Мускала (0).

Денвер – Новый Орлеан 88:107 (17:21, 23:29, 30:32, 18:25)

Денвер: Дж. Мюррэй (21 + 7 передач), Гордон (11), Портер (10), Колдуэлл-Поуп (5), Брайант (4) – старт; Б. Браун (19), К. Браун (11), Грин (5 + 7 подборов), Ннаджи (2), Чанчар (0), Смит (0), Уотсон (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (31 + 11 подборов + 10 передач), Макколлум (23), Мерфи (15), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Джонс (6 + 7 подборов) – старт; Маршалл (7), Нэнс (4), Дэниэлс (3), Ричардсон (3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Милуоки Бакс Денвер Наггетс Новый Орлеан Пеликанс

Статьи по теме

"Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем "Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем
НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Миннесоте, Денвер одолел Филадельфию НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Миннесоте, Денвер одолел Филадельфию
Гонка за звание MVP регулярки: Эмбиид и все остальные сохранили свои позиции Гонка за звание MVP регулярки: Эмбиид и все остальные сохранили свои позиции
НБА: Сакраменто Леня победил Юту, Денвер взял верх над Милуоки НБА: Сакраменто Леня победил Юту, Денвер взял верх над Милуоки
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Промоутер Усика: Наша команда инициировала выход из переговоров по бою с Фьюри
Бокс11:48
"Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни
Другие11:26
Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с заданием похоронить спорт в Украине
Бокс11:02
Отец Фьюри сделал интригующее предположение о будущем сопернике Усика
Европа10:59
Ювентус выкупит одноклубника Миколенка
Бокс10:42
"Не можешь думать о работе, спорте": Ломаченко вспомнил о войне в Украине
Другие10:36
Немецкая фехтовальщица: Россиян и белорусов необходимо забанить
Бокс09:58
"Я на совершенно другом уровне": Хэйни оценил свой будущий бой с Ломаченко
Европа09:55
Трубин - первый среди самых дорогих вратарей до 21 года
Европа09:22
Легенда МЮ сделала прогноз на победителя АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK