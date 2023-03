Абдул-Джаббар хочет "дать пощечину" Карри из-за его влияния на молодежь

Долгое время Карим Абдул-Джаббар был самым культовым игроком в истории НБА. Дети по всему миру, следившие за баскетболом, хотели быть им. Со временем это изменилось, поскольку уже другие игроки стали примером для более молодого поколения.

Вместе с героями меняется и сама НБА. Сейчас редко можно увидеть в матче, как кто-то бросает фирменный скайхук Абдул-Джаббара - теперь все перешли на дальние броски из-за дуги в стиле Стефа Карри.

Легенда Лейкерс пошутил, что хочет врезать Стефу за то, что баскетбол превратился в конкурс трехочковых бросков.

"Они (молодежь) забыли обо всем, что не говорит о трех очках", — цитирует Карима Sports Illustrated. "Я должен пересечь залив и дать пощечину Стефу Карри за то, что он изменил всеобщее мнение о том, как играть в эту игру".

