Порзингис откажется от опции игрока и продлит контракт с Вашингтоном

Кристапс Порзингис ведет активные переговоры с Вашингтоном о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, латвийский бигмен обсуждает с Уизардс новую сделку, в рамках которой он откажется от опции игрока на сезон-2023/24, по которой он должен получить 36 миллионов долларов.

Вместо этого стороны заключат новое долгосрочное соглашение. Сообщается, что в таком случае Вашингтон сможет предложить Порзингису максимальное продление на четыре года и 180 миллионов. Дедлайн такой сделки - конец июня.

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В нынешнем сезоне Кристапс Порзингис принял участие в 65 матчах регулярки, набирая в среднем 23.2 очка, 8.4 подбора и 2.7 передачи. Уизардс борются за выход в плей-ин, занимая 11-е место Восточной конференции (34-42).