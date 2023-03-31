iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Порзингис откажется от опции игрока и продлит контракт с Вашингтоном

Латвийский баскетболист планирует продолжить свою карьеру в столичном клубе.
Сегодня, 20:28
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

Кристапс Порзингис ведет активные переговоры с Вашингтоном о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, латвийский бигмен обсуждает с Уизардс новую сделку, в рамках которой он откажется от опции игрока на сезон-2023/24, по которой он должен получить 36 миллионов долларов.

Вместо этого стороны заключат новое долгосрочное соглашение. Сообщается, что в таком случае Вашингтон сможет предложить Порзингису максимальное продление на четыре года и 180 миллионов. Дедлайн такой сделки - конец июня.

Читай также: Абдул-Джаббар хочет "дать пощечину" Карри из-за его влияния на молодежь

В нынешнем сезоне Кристапс Порзингис принял участие в 65 матчах регулярки, набирая в среднем 23.2 очка, 8.4 подбора и 2.7 передачи. Уизардс борются за выход в плей-ин, занимая 11-е место Восточной конференции (34-42).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс Кристапс Порзингис

Статьи по теме

Звезда НБА попала под расследование полиции Звезда НБА попала под расследование полиции
НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду
Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года
НБА: Клипперс обыграли Вашингтон, Финикс вырвал победу над Новым Орлеаном НБА: Клипперс обыграли Вашингтон, Финикс вырвал победу над Новым Орлеаном
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:49
Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Монпелье
Футбол21:30
"Как мне докажут, что магии не существует?": Отаменди похвастал татуировкой с Месси
Европа21:29
Паратичи покинул пост директора Тоттенхэма
Формула 120:53
Пиастри расписался на своем знаменитом твите об отказе становиться пилотом Альпин
Европа20:50
Хави о возвращении Месси:"Последний танец, как у Джордана"
НБА20:28
Порзингис откажется от опции игрока и продлит контракт с Вашингтоном
Европа19:59
Ришарлисон опроверг, что способствовал увольнению Конте
НБА19:58
Абдул-Джаббар хочет "дать пощечину" Карри из-за его влияния на молодежь
Европа19:40
Марокканский футболист на машине в полете проломил стену спортзала, в котором занимались дети
Формула 119:32
Ферстаппен назвал пилота, которого считает своим конкурентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK