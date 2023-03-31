НБА не понизит возрастной порог для участников драфта

Выпускникам школ по-прежнему придется проводить, как минимум, один сезон в колледже, лиге развития или за границей.

НБА и профсоюз баскетболистов пытаются завершить работу над новым коллективным договором до истечения дедлайна в пятницу вечером, 31 марта.

Однако одно ключевое изменение не обсуждается. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, новый коллективный договор не будет включать изменение правила "One-and-Done".

Сейчас проспекты драфта должны быть не моложе 19 лет в течение календарного года драфта, чтобы выдвинуть свою кандидатуру.

Это означает, что выпускники средних школ должны хотя бы один сезон сыграть в другом месте, будь то колледж, G-лига или зарубежная лига, прежде чем выдвигать свою кандидатуру на драфт НБА.

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Раньше НБА разрешала игрокам сразу переходить из колледжа в лигу, но с драфта 2006 года включила правило "One-and-Done".

Профсоюз игроков хотел продавить снижение возрастного порога до 18 лет, который должен был войти в силу для драфта 2024 года. Но, по словам Вожнаровски, этого не произойдет.