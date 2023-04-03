НБА: Голден Стэйт уступил Денверу, Лейкерс разгромили Хьюстон
В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 13 матчей.
Результаты матчей НБА за 2 апреля
Шарлотт – Торонто 108:128 (25:35, 27:32, 37:34, 19:27)
Шарлотт: Михайлюк (26), Уильямс (15 + 12 подборов), Макгауэнс (11), Маледон (8 + 8 подборов + 14 передач), Тор (8) – старт; Букнайт (21), Джонс (10), Снид (9), Симмонс (0).
Торонто: Сиакам (36 + 7 подборов + 7 передач), Ануноби (23 + 7 подборов), Ванвлит (20 + 20 передач), Пелтль (16 + 9 подборов + 4 блок-шота), Барнс (12) – старт; Ачиува (8), Буше (7), Колоко (6), Даутин (0), Уискэмп (0), Бэнтон (0), Флинн (0), Харпер (0).
Чикаго – Мемфис 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)
Чикаго: Лавин (36 + 9 передач), Дерозан (31 + 7 передач), Вучевич (13 + 10 подборов), Карузо (5), Беверли (2) – старт; Уайт (19), Уильямс (12), Досунму (4), Д. Джонс (4), Драммонд (2), Терри (0).
Мемфис: Джарен Джексон (31 + 8 подборов), Бэйн (21), Морэнт (17 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брукс (14), Тиллман (6 + 8 подборов) – старт; Кеннард (6), Джонс (6), Родди (3), Альдама (3), В. Уильямс (0), Ларэвиа (0), Кончар (0), Чендлер (0), Лофтон (0).
Миннесота – Портленд 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)
Миннесота: Эдвардс (37 + 6 передач), Конли (11 + 6 передач), Гобер (10 + 15 подборов), Макдэниэлс (10 + 4 блок-шота), Таунс (8 + 9 подборов) – старт; Андерсон (13 + 8 подборов + 7 передач), Александер-Уокер (7), Принс (6), Маклафлин (3), Гарза (0).
Портленд: Шарп (27 + 6 передач), Уотфорд (15), Мэйс (13 + 9 передач), Юбэнкс (12), Тайбулл (2) – старт; Нокс (19), Williams (7), Уокер (5 + 7 подборов), Батлер (5), Харрисон (2 + 6 передач).
Бруклин – Юта 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)
Бруклин: Бриджес (30 + 7 подборов), К. Джонсон (18), Динуидди (17 + 12 передач), Клэкстон (14 + 7 подборов), Финни-Смит (8) – старт; Сет Карри (7), Шарп (6 + 7 подборов), Ватанабе (6), О'Нил (3), Томас (2), Харрис (0).
Юта: Хортон-Такер (32 + 8 передач), Маркканен (23 + 9 подборов), Агбаджи (19), Олиник (7 + 15 подборов), Кесслер (6 + 8 подборов) – старт; Данн (13), Шаманич (4), Тоскано-Андерсон (4), Фонтеккьо (2), Азубуйке (0).
Нью-Йорк – Вашингтон 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)
Нью-Йорк: Брансон (27 + 8 передач + 5 потерь), Граймс (27), Куикли (22), Топпин (21), Робинсон (8 + 11 подборов) – старт; Хартенштайн (9 + 8 подборов), Харт (2), Макбрайд (2), Фурнье (0).
Вашингтон: Кисперт (29), Дэвис (16), Авдия (9 + 8 потерь), Райт (8 + 7 передач), Гэффорд (4 + 7 подборов) – старт; Гибсон (14), Гудвин (11 + 7 подборов + 6 передач), Нанн (11), Джексон (4), Гилл (3), Хафф (0), Кукс (0).
Орландо – Детройт 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)
Орландо: Ф. Вагнер (16 + 8 передач), Банкеро (14 + 9 подборов), Картер (14 + 9 подборов), Фульц (11 + 6 передач), Г. Харрис (8) – старт; Саггс (18), Энтони (17), Битадзе (13), М. Вагнер (11), Окики (3), Скрабб (2), Картер-Уильямс (1), Скофилд (0), Хьюстан (0).
Детройт: Хэйс (20 + 7 передач + 5 потерь), Айви (14 + 6 передач), Уайзмен (12 + 10 подборов), Ливерс (10), Бэгли (2) – старт; Оморуйи (19), Джозеф (8), Дюрен (7 + 7 подборов), Хэмптон (4), Роден (4), Бейхайм (2).
Атланта – Даллас 132:130 OT (37:29, 33:37, 24:25, 29:32, 9:7)
Атланта: Мюррэй (25 + 7 подборов), Янг (24 + 12 передач), Коллинз (18 + 10 подборов), Капела (14 + 11 подборов), Бей (13 + 8 подборов) – старт; Богданович (16), Оконгву (14), Джонсон (5), Гриффин (3).
Даллас: Ирвинг (41), Дончич (22 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Буллок (8), Пауэлл (7), Хардуэй (6) – старт; Вуд (18 + 11 подборов), Грин (13), Макги (11), Харди (2), Клебер (2), Бертанс (0).
Сакраменто – Сан-Антонио 134:142 OT (30:32, 28:31, 34:33, 31:27, 11:19)
Сакраменто: Фокс (28), Сабонис (26 + 8 подборов + 6 передач), Мюррэй (18), Барнс (15), Хертер (13) – старт; Дэвис (15), Лень (6 + 7 подборов), Эдвардс (6), Митчелл (4), Лайлс (3), Дозьер (0).
Сан-Антонио: Джонс (17 + 10 подборов + 11 передач), Коллинз (16), Брэнэм (15), Бэйтс-Диоп (13), Грэм (3) – старт; Макдермотт (30), Шэмпени (26), Барлоу (12 + 10 подборов), Мамукелашвили (6), Уэсли (4), Лэнгфорд (0).
Оклахома-Сити – Финикс 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39), Гидди (16 + 9 подборов + 8 передач), Дорт (14 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (12), Джейлин Уильямс (7 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (14), Шарич (8), Джо (7), Уотерс (1), Дженг (0).
Финикс: Дюрант (35), Букер (22 + 10 передач + 5 потерь), Эйтон (19 + 11 подборов), Пол (16 + 8 передач), Окоги (4) – старт; Крэйг (8), Шэмет (7), Уоррен (6), Пэйн (5), Бийомбо (3), Уэйнрайт (3), Росс (0).
Хьюстон – Лейкерс 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)
Хьюстон: Грин (24 + 7 передач), Портер (20), Шенгюн (18 + 15 подборов), Смит (14), Мартин (11) – старт; Кристофер (9), Исон (9 + 8 подборов), Марьянович (2), Камински (2), Никс (0), Гаруба (0).
Лейкерс: Дэвис (40 + 9 подборов), Ривз (18 + 8 передач), Джеймс (18 + 10 подборов + 11 передач), Расселл (6), Вандербилт (2) – старт; Хатимура (20 + 12 подборов), Бизли (13), Браун (7), Уокер (5), Рид (2), Гэбриэл (2), Шредер (1), Кристи (0).
Кливленд – Индиана 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)
Кливленд: Митчелл (40 + 5 потерь), Гарлэнд (20 + 6 передач), Аллен (15 + 7 подборов), Э. Мобли (14 + 16 подборов + 4 блок-шота), Уэйд (5) – старт; Леверт (15), Осман (4), Стивенс (2), Рубио (0).
Индиана: Матурин (19 + 9 подборов), Нвора (15 + 10 подборов), Несмит (14), Нембард (13 + 8 передач), Джексон (3) – старт; Макконнелл (16), Смит (12 + 8 подборов), Хилд (10), Бриссетт (3).
Милуоки – Филадельфия 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 14 подборов + 6 передач), Б. Лопес (21), Миддлтон (19 + 9 передач), Холидэй (18), Аллен (2) – старт; Портис (18), Инглс (6), Драгич (0), Картер (0 + 6 передач), Краудер (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Мэттьюз (0).
Филадельфия: Макси (29), Эмбиид (28 + 9 подборов), Харден (11 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (6), Такер (5) – старт; Хауз (10), Рид (8 + 10 подборов), Мелтон (3), Коркмаз (2), Милтон (2), Макдэниэлс (0), Ньянг (0), Харрелл (0).
Денвер – Голден Стэйт 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)
Денвер: Портер (29 + 11 подборов), Дж. Мюррэй (26 + 8 передач), Гордон (13 + 10 подборов + 7 передач), Грин (10), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Б. Браун (14), Уотсон (8), К. Браун (6), Джексон (3), Чанчар (0).
Голден Стэйт: Томпсон (25), Карри (21), Дивинченцо (18 + 13 подборов), Луни (6 + 14 подборов), Др. Грин (4 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Пул (17), Куминга (9), Лэмб (8 + 8 подборов), Пэйтон II (2).