Портленд обыграл Миннесоту, организовав самый большой апсет за последние 30 лет

Явный аутсайдер противостояния практически без всех игроков стартовой пятерки нанес поражение фавориту.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Портленд обыграл на выезде Миннесоту со счетом 107:105.

Как сообщает ESPN, Трэйл Блэйзерс стали обладателями самого большого апсета за последние 30 лет.

В этом матче Портленд играл без четырех игроков стартовой пятерки, включая главную звезду Дэмиана Лилларда, перед этим проиграв 11 матчей из 12. Поэтому Тимбервулвз считались явными фаворитами поединка - минимальная фора на их победу была -19,5.

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Однако ПТБ сумели вырвать победу, при этом успев отыграть 12-очковый дефицит по ходу встречи.

Это самое большое неожиданное поражение с 6 апреля 1993 года, когда Даллас, шедший с балансом побед 7-64, обыграл Сиэттл Гэри Пэйтона и Шона Кэмпа со счетом 109:107.