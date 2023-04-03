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Баскетбол

Лучший матч в карьере: как Михайлюк в одиночку боролся с бывшей командой

Святослав провел крутой поединок.
Сегодня, 08:54
Святослав Михайлюк / eurohoops.net
Святослав Михайлюк / eurohoops.net

Украинский баскетболист Шарлотт Хорнетс Святослав Михайлюк накануне провел индивидуально очень сильный матч против своей бывшей команды – Торонто Рэпторс.

Свят вышел на паркет в стартовой пятерке и провел на нем 33 минуты и 29 секунд.

За это время Михайлюк набрал рекордные в карьере 26 очков. Он реализовал 10 бросков с игры за 17 попыток, среди которых было 5 из 9 трехочковых. Также на счету Михайлюка 4 подбора (по два на своем и чужом щите), 5 результативных передач и 2 перехвата.

Тем не менее перформанс украинца не помог его команде победить. Со всеми результатами дня в НБА можно ознакомиться на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хорнетс Святослав Михайлюк

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