Лучший матч в карьере: как Михайлюк в одиночку боролся с бывшей командой

Украинский баскетболист Шарлотт Хорнетс Святослав Михайлюк накануне провел индивидуально очень сильный матч против своей бывшей команды – Торонто Рэпторс.

Свят вышел на паркет в стартовой пятерке и провел на нем 33 минуты и 29 секунд.

За это время Михайлюк набрал рекордные в карьере 26 очков. Он реализовал 10 бросков с игры за 17 попыток, среди которых было 5 из 9 трехочковых. Также на счету Михайлюка 4 подбора (по два на своем и чужом щите), 5 результативных передач и 2 перехвата.

Тем не менее перформанс украинца не помог его команде победить. Со всеми результатами дня в НБА можно ознакомиться на ISPORT.