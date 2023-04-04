Зайон может помочь Новому Орлеану еще по ходу регулярки

Первый пик драфта 2019 года близок к возвращению на паркет.

Звезда Нового Орлеана Зайон Уильямсон вскоре может вернуться на паркет.

Как сообщает Bleacher Report, состояние 22-летнего форварда будет обследовано на этой неделе. По его результатам станет известно, сможет ли он помочь Пеликанс по ходу регулярного сезона или же команда сможет на него рассчитывать уже в постсезоне.

"Пеликаны" же надеются, что Зайон успеет сыграть в паре последних матчей регулярки, чтобы набрать форму перед плей-офф/плей-ин.

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Напомним, что Зайон Уильямсон не выходил на паркет со 2 января из-за повреждения подколенного сухожилия. На тот момент Новый Орлеан занимал второе место Западной конференции. Сейчас же команда идет седьмой, имея баланс побед 40-38.