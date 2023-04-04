iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Зайон может помочь Новому Орлеану еще по ходу регулярки

Первый пик драфта 2019 года близок к возвращению на паркет.
Сегодня, 18:20
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Звезда Нового Орлеана Зайон Уильямсон вскоре может вернуться на паркет.

Как сообщает Bleacher Report, состояние 22-летнего форварда будет обследовано на этой неделе. По его результатам станет известно, сможет ли он помочь Пеликанс по ходу регулярного сезона или же команда сможет на него рассчитывать уже в постсезоне.

"Пеликаны" же надеются, что Зайон успеет сыграть в паре последних матчей регулярки, чтобы набрать форму перед плей-офф/плей-ин.

Читай также: Даллас хочет переподписать Ирвинга, Кайри намерен рассмотреть все предложения

Напомним, что Зайон Уильямсон не выходил на паркет со 2 января из-за повреждения подколенного сухожилия. На тот момент Новый Орлеан занимал второе место Западной конференции. Сейчас же команда идет седьмой, имея баланс побед 40-38.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

Статьи по теме

НБА: Бостон разобрался с Милуоки, Денвер уступил Новому Орлеану НБА: Бостон разобрался с Милуоки, Денвер уступил Новому Орлеану
НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду
Зайон подумает об участии в конкурсе данков в 2024 году Зайон подумает об участии в конкурсе данков в 2024 году
Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед
Европа18:51
Де Дзерби - о численных отставках в АПЛ: В Италии давление еще сильнее, чем здесь
Европа18:40
Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником
Европа18:22
Месси определился со своим будущим
НБА18:20
Зайон может помочь Новому Орлеану еще по ходу регулярки
Европа17:58
Челси определился с кандидатами на замену Поттеру
Украина17:49
Герреро: В Панаме Заря была бы чемпионом, в Израиле - в ТОП-5
Европа17:27
Топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи
НБА17:21
Даллас хочет переподписать Ирвинга, Кайри намерен рассмотреть все предложения
Формула 117:02
Масса хочет попробовать отсудить у Хэмилтона чемпионский титул 2008 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK