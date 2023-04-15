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Баскетбол

НБА определилась с наказанием для форварда Шарлотт, избившего свою жену

При этом большая часть наказания уже считается выполненной.
Сегодня, 09:52
Майлз Бриджес / Getty Images
Майлз Бриджес / Getty Images

НБА объявила, что Майлз Бриджес был дисквалифицирован на 30 игр без сохранения заработной платы в результате инцидента с домашним насилием, в котором участвовала мать его детей, сообщает официальный сайт лиги.

Инцидент произошел 27 июня 2022 года в Лос-Анджелесе, после чего Бриджес был арестован и обвинен в совершении нескольких преступлений. 3 ноября 2022 года баскетболист заявил об отказе от оспаривания обвинения в тяжком домашнем насилии. Остальные обвинения против него были сняты.

НБА провело собственное расследование по этому поводу, изучив все имеющиеся материалы и опросив многочисленных сторонних свидетелей, а также причастных сторон.

Лига также проконсультировалась с группой экспертов по домашнему насилию, которые дают лиге рекомендации в таких случаях.

Отстранение от игры на 30 игр основано на всех фактах и ​​обстоятельствах этого дела и, среди прочих факторов, учитывает поведение и его результат, а также исход уголовного дела.

После своего ареста и признания вины Бриджес не подписал новый контракт с какой-либо командой НБА на сезон-2022/23, пропустив все 82 игры.

Признавая этот результат, НБА сочла, что 20 игр дисквалификации уже отбыты.

Если Бриджес подпишет с кем-то контракт с НБА, он будет обязан пропустить первые 10 игр, в которых он имеет право и может участвовать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес

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