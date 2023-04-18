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Баскетбол

Лейкерс обозначили себе "цель мечты" на рынке свободных агентов в будущее межсезонье

Вполне возможно, что Дрэймонд Грин будет вынужден покинуть Голден Стэйт.
Сегодня, 21:13
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

Будущим летом форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин может стать свободным агентом. А после того, как в прошлом году "воины" продлили контракты с Джорданом Пулом и Эндрю Уиггинсом, все идет к тому, что 33-летний баскетболист покинет команду.

И одна из команд уже готовится сделать шаги к тому, чтобы Грин подписался с ней. Как сообщает Fadeaway World, Лейкерс сделали Дрэймонда "целью мечты" на предстоящее межсезонье.

Так как Уорриорз вряд ли дадут Грину контракт, на который он рассчитывает, 4-кратный чемпион НБА может рассмотреть вариант с первой в его карьере сменой клубной прописки.

Однако проблема заключается в том, что для контракта Грина у "озерников" вряд ли хватит места под потолком зарплат. Поэтому они могут попытаться договориться с Голден Стэйт о сделке по схеме "сайн-энд-трейд".

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"За" эту сделку также говорит тот факт, что у Дрэймонда хорошие отношения с ЛеБроном Джеймсом, что лишь подливает масло в огонь относительно данного перехода.

Стоит отметить, что на сезон-2023/24 у Грина действует опция игрока, по которой он получит 27,5 миллиона долларов. Если же Дрэй от нее откажется, он станет свободным агентом.

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