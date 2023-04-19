Фанат подал в суд на Вашингтон и Била, требуя возмещения ущерба

Кажется, что один баскетбольный болельщик пытается перекрыть неудачную ставку на матч.

Фанат предъявил иск звезде Вашингтона Брэдли Билу и команде из-за инцидента после игры 22 марта в Орландо, сообщает ESPN.

Он утверждает, что стал жертвой избиения и нападения и теперь требует возмещения ущерба на сумму, превышающую 50 тысяч долларов.

Напомним, что инцидент произошел после того, как Уизардс проиграли Мэджик со счетом 112:122. Бил направлялся в раздевалку, но по пути услышал оскорбления от фаната, который кричал: "Я про*бал из-за тебя 1300 долларов, ты у*бан!".

Баскетболист вернулся, чтобы поговорить со ставочником, после чего сбил с него головной убор.

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После того эпизода Бил заявил, что в последнее время он сталкивается со все большими случаями оскорблений, связанных со ставками.