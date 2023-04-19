НБА дисквалифицировала Грина на третий матч плей-офф между Голден Стэйт и Сакраменто

Теперь "воинам" будет еще сложнее перевернуть ход серии.

НБА на своем официальном сайте объявила что форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин дисквалифицирован на третий матч серии плей-офф первого раунда против Сакраменто без сохранения зарплаты.

Грин получил такое наказание за то, что наступил на грудь лежачему Домантасу Сабонису во время второй игры серии (106:114).

Напомним, что Сабонис, лежа на паркете, схватил Дрэймонда за ногу, а тот решил освободиться, наступив на соперника.

В итоге судьи после просмотра повтора дали Сабонису неспортивный фол первой степени, а Грину - неспортивный фол второй степени, который приравнивается к удалению с площадки.

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Таким образом Дрэймонд Грин пропустит третий матч серии, который состоится в ночь на пятницу, 21 апреля. На данный момент Кингз ведут в противостоянии 2-0, а серия переезжает на домашнюю арену Уорриорз.