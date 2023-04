Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто

Минувшей ночью в рамках четвертого матча первого раунда плей-офф Западной конференции Голден Стэйт обыграл Сакраменто со счетом 126:125.

Благодаря этой победе "воины" сумели сравнять счет в серии (2-2), уступая по ходу противостояния 0-2. Однако все могло пойти по другому сценарию.

За 40 секунд до конца матча при счете 126:121 в пользу ГСУ Стеф Карри попал под двойную опеку на своей половине площадки. Чтобы не потерять мяч, он попросил у судей тайм-аут.

Но проблема заключалась в том, что у Уорриорз уже не было тайм-аутов - Стив Керр потратил последний из них на неудачный челлендж по фолу Кевона Луни. Реакция Керра прекрасно демонстрирует весь спектр его эмоций в тот момент.

Steph Curry called a timeout when the Warriors had no timeouts left 🤯



The Kings were given a technical free throw and possession of the ball down only 5 points 👀pic.twitter.com/SR9FBELSn1