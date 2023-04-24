Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто

Из-за одной ошибки "воины" могли не сравнять счет в серии, а проигрывать 1-3.

Минувшей ночью в рамках четвертого матча первого раунда плей-офф Западной конференции Голден Стэйт обыграл Сакраменто со счетом 126:125.

Благодаря этой победе "воины" сумели сравнять счет в серии (2-2), уступая по ходу противостояния 0-2. Однако все могло пойти по другому сценарию.

За 40 секунд до конца матча при счете 126:121 в пользу ГСУ Стеф Карри попал под двойную опеку на своей половине площадки. Чтобы не потерять мяч, он попросил у судей тайм-аут.

Но проблема заключалась в том, что у Уорриорз уже не было тайм-аутов - Стив Керр потратил последний из них на неудачный челлендж по фолу Кевона Луни. Реакция Керра прекрасно демонстрирует весь спектр его эмоций в тот момент.

Steph Curry called a timeout when the Warriors had no timeouts left 🤯



The Kings were given a technical free throw and possession of the ball down only 5 points 👀pic.twitter.com/SR9FBELSn1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 23, 2023

"Когда мы проиграли челлендж, я не понял, что у нас не осталось тайм-аутов", — сказал Стеф после игры. Керр затем признался, что не сообщил своим игрокам, что у них больше нет тайм-аутов.

В итоге судьи дали технический фол и владение в пользу Кингз, которые за одну атаку сократили отставание до минимума.

Финальное владение также было за Сакраменто, однако в обороне прекрасно отыграл Дрэймонд Грин, вернувшийся после дисквалификации. Сначала он встал на пути Де'Арона Фокса, затем помешал Харрисону Барнсу забросить трехочковый на победу.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.