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Баскетбол

Лидер Мемфиса намекнул, что может покинуть команду

Джарен Джексон-младший оставил загадочное сообщение, которое каждый может трактовать по-своему.
Сегодня, 17:29
Джарен Джексон-младший / Getty Images
Джарен Джексон-младший / Getty Images

После того, как Джа Морант заявил, что не видит никаких сложностей н Западе для своей команды, а Диллон Брукс начал словесную войну против ЛеБрона Джеймса, Мемфис "отлетел" от Лейкерс уже в первом же раунде плей-офф со счетом 2-4.

Команду как мог тащил Джарен Джексон-младший, получивший по итогам регулярки звание лучшего защитника сезона. Однако в своих социальных сетях он оставил загадочное послание.

"Мемфис, я всегда буду благодарен", - написал Джексон.

Хотя вполне возможно, что Трипл Джей просто выражал свою благодарность городу, в котором он играет всю свою карьеру, многие поклонники Гриззлис восприняли его сообщение как нечто совершенно другое.

Множество фанатов прокомментировали пост Джексона, выразив обеспокоенность тем, что 23-летний игрок намекает, что покинет команду в межсезонье.

В шести матчах против Лос-Анджелеса Джарен Джексон набирал в среднем 18 очков, 7.8 подбора и два блок-шота за 36.7 минуты на паркете.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джарен Джексон

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