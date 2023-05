Лучший новичок сезона НБА посетил Гран-при Майами после прошлогоднего конфуза

Форвард Орландо Паоло Банкеро в свободное от баскетбола время решил посетить Гран-при Майами, который завершился победой Макса Ферстаппена из Ред Булл.

Перед стартом заезда экс-пилот Формулы 1, а ныне журналист Sky Sports Мартин Брандл подошел к Лучшему новичку НБА прошедшего сезона взять у него интервью.

У этих двоих есть своя история. Год назад Брандл также подошел к Банкеро, однако баскетболист проигнорировал его. А все дело в том, что Мартин перепутал его с квотербеком Канзас-Сити Чифс Патриком Махоумсом.

"Я нашел Паоло Банкеро. Я нашел его в прошлом году, я просто не правильно назвал имя в начале", — сказал Брандл. "Что за год был у тебя с тех пор, как ты сделал меня печально известным".

"Это был адский год. Для меня большая честь, что ты знаешь мое имя и ты хорош в том, что ты делаешь", - цитирует Банкеро Mirror.

"Все так суетятся, все оглядываются, а знаменитости ходят по трассе. Эта подготовка к гонке захватывающая. Я болею за своего друга Льюиса, за команду Мерседес".

