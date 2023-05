Первая символическая пятерка НБА повторила историческое достижение 1960-х годов

Минувшей ночью Национальная баскетбольная ассоциация объявила символические сборные прошедшего регулярного сезона.

В первую пятерку попали Шай Гилджес-Александер, Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид.

Как сообщает ESPN Stats & Info, данная пятерка своей результативностью повторила достижение, установленное в сезоне-1961/62.

После того сезона это всего лишь второй случай в истории НБА, когда все игроки первой пятерки набирали в регулярке в среднем 30+ очков (ШГА 31.4, Дончич 32.4, Тейтум 30.1, Яннис 31.1, Эмбиид 33.1).

В сезоне-1931/62 в первую символическую пятерку попали Элджин Бэйлор (38.3), Уилт Чемберлен (50.4), Боб Петит (31.1), Оскар Робертсон (30.8) и Джерри Уэст (30.8).

