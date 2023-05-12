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Баскетбол

Дюрант - о Йокиче: Я всегда знал, насколько он велик

Кей Ди признал, что "Джокер" стал ключевым игроком серии.
Сегодня, 10:26
Никола Йокич и Кевин Дюрант / Getty Images
Никола Йокич и Кевин Дюрант / Getty Images

Минувшей ночью Денвер закрыл серию с Финиксом, победив на выезде в шестом матче со счетом 125:100.

Очередное шикарное выступление показал центровой Наггетс Никола Йокич, собравший трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 12 передач.

На послематчевой пресс-конференции звезда Санз Кевин Дюрант отдал должное сербскому бигмену.

"У меня всегда было уважение к Йокичу. Я всегда знал, насколько он велик", - цитирует Кей Ди The Sporting News.

"Я не удивлен, что эти ребята так хороши, особенно Йокич. Не скажу, что я узнал что-то новое. Отличная, глубокая команда, группа ребят, которые хорошо вместе играют. Майкл Мэлоун тренирует их уже сколько, шесть лет? Хорошее преимущество".

"Йокич - один из величайших в истории. Он войдет в историю как один из величайших центровых, когда-либо игравших в баскетбол. Он просто вышел на площадку и сделал то, что было нужно".

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Денвер вышел в финал Западной конференции впервые с сезона-2019/20, когда в "пузыре" команда в пяти матчах уступила будущим чемпионам НБА Лейкерс. В финале Запада Наггетс сыграют с победителем серии Голден Стэйт - Лейкерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Денвер Наггетс Финикс Санз Никола Йокич

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