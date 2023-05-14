Голден Стэйт планирует подписать новый долгосрочный контракт с Грином

Руководство Голден Стэйт собирается обсудить с Дрэймондом Грином новый долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.

По информации источника, "воины" намерены сохранить 33-летнего форварда в ростере.

Это связано с тем, что владелец клуба Джо Лэйкоб по-прежнему голоден к трофеям, а потому он готов платить невероятно большой налог на роскошь из-за контрактов игроков своей команды.

На следующий сезон у Грина действует опция игрока на 27,6 миллиона долларов. В связи с этим у сторон есть два пути: либо форвард использует опцию игрока и новый контракт будет заключен уже после сезона-2022/23, либо он от нее отказывается и в это межсезонье они подписывают новое соглашение.

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Сам Грин еще не принял решение относительно того, что он будет делать дальше. Однако он заявил, что хочет оставаться в Голден Стэйт "до конца своей жизни".