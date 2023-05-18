Харден покинет Филадельфию и выйдет на рынок свободных агентов

Разыгрывающий Филадельфии Джеймс Харден намерен отклонить опцию игрока на сезон-2023/24 и выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист НБА и Blecaher Report Крис Хэйнс.

Он откажется от 35,6 миллиона долларов, положенных ему за следующий сезон, чтобы заключить новый долгосрочный контракт.

Прошлым летом Харден отказался от существенной части своей зарплаты ради того, чтобы Филадельфия усилилась и смогла всерьез бороться за чемпионство НБА. Однако после неудачного плей-офф, Джеймс готовится сменить команду.

Долгое время считалось, что Харден может вернуться в Хьюстон, где он демонстрировал свою лучшую игру. Однако этот вариант маловероятен, так как он хочет заключить контракт только с командой-контендером.

Читай также: Плей-офф НБА: Майами повел в серии с Бостоном в финале конференции

При этом 33-летний баскетболист хочет получить от новой команды "баскетбольную свободу" на паркете, чтобы "он был собой".

В прошлом сезоне Джеймс Харден набирал в среднем 21.0 очко, 6.1 подбора и 10.7 передач, что сделало его лучшим ассистентом регулярки.