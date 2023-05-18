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Баскетбол

Харден покинет Филадельфию и выйдет на рынок свободных агентов

После неудачного периода в Городе братской любви "Борода" готов сменить команду.
Сегодня, 17:31
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Разыгрывающий Филадельфии Джеймс Харден намерен отклонить опцию игрока на сезон-2023/24 и выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист НБА и Blecaher Report Крис Хэйнс.

Он откажется от 35,6 миллиона долларов, положенных ему за следующий сезон, чтобы заключить новый долгосрочный контракт.

Прошлым летом Харден отказался от существенной части своей зарплаты ради того, чтобы Филадельфия усилилась и смогла всерьез бороться за чемпионство НБА. Однако после неудачного плей-офф, Джеймс готовится сменить команду.

Долгое время считалось, что Харден может вернуться в Хьюстон, где он демонстрировал свою лучшую игру. Однако этот вариант маловероятен, так как он хочет заключить контракт только с командой-контендером.

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При этом 33-летний баскетболист хочет получить от новой команды "баскетбольную свободу" на паркете, чтобы "он был собой".

В прошлом сезоне Джеймс Харден набирал в среднем 21.0 очко, 6.1 подбора и 10.7 передач, что сделало его лучшим ассистентом регулярки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс рынок свободных агентов

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