Фанаты попросили Лилларда показать пистолет во время прямого эфира в соцсетях
Недавний скандал с Джа Морантом, который вновь продемонстрировал огнестрельное оружие во время прямого эфира в социальных сетях, затронул и других звезд НБА.
Так, Дэмиан Лиллард недавно провел прямую трансляцию в Instagram. В один момент в чате пользователь попросил Дэйма показать пистолет.
"Показать Глок? Мужик, они говорят, чтобы я показал Глок. Боже, они троллят. Это забавно", - цитирует Лилларда The Sports Rush.
[Damian Lillard] on IG Live: “He said ‘Show the Glock’… boy they be trolling” pic.twitter.com/gZ1JT8MKex— hoops bot (@hoops_bot) May 27, 2023
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Напомним, что по итогам недавней лотереи Портленд получил третий пик на драфте 2023 года ,за счет которого организация планирует получить активы и построить сильную команду вокруг Дэмиана Лилларда.
В прошедшей регулярке 32-летний разыгрывающий провел 58 матчей, в который в среднем набирал лучшие цифры по карьере: 32.2 очка, 4.8 подбора и 7.3 передачи.