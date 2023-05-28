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Баскетбол

Фанаты попросили Лилларда показать пистолет во время прямого эфира в соцсетях

Хорошо, что Дэйм не стал повторять трюк имени Джа Моранта.
Вчера, 22:34
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Недавний скандал с Джа Морантом, который вновь продемонстрировал огнестрельное оружие во время прямого эфира в социальных сетях, затронул и других звезд НБА.

Так, Дэмиан Лиллард недавно провел прямую трансляцию в Instagram. В один момент в чате пользователь попросил Дэйма показать пистолет.

"Показать Глок? Мужик, они говорят, чтобы я показал Глок. Боже, они троллят. Это забавно", - цитирует Лилларда The Sports Rush.

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Напомним, что по итогам недавней лотереи Портленд получил третий пик на драфте 2023 года ,за счет которого организация планирует получить активы и построить сильную команду вокруг Дэмиана Лилларда.

В прошедшей регулярке 32-летний разыгрывающий провел 58 матчей, в который в среднем набирал лучшие цифры по карьере: 32.2 очка, 4.8 подбора и 7.3 передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард Мемфис Гриззлис Джа Морант

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