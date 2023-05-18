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Баскетбол

Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда

Дэйм может вскоре получить долгожданную помощь от фронт-офиса организации.
Сегодня, 18:58
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Портленд завершил регулярный сезон-2022/23 с пятым худшим результатом в лиге. Во время недавней лотереи Трэйл Блэйзерс получили третий пик предстоящего драфта НБА 2023 года.

Как сообщает журналист НБА и Bleacher Report Крис Хэйнс, команда из Орегона хочет по максимуму воспользоваться этой возможностью.

Ожидается, что Портленд, стремясь создать конкурентоспособный состав вокруг своей суперзвезды Дэмиана Лилларда, сделает свой выбор доступным для обмена.

По словам источников, франшиза готова обменять свой третий пик на звезду, которая поможет Дэйму бороться за наивысшие места, а не танковать.

"Третий пик имеет большое значение", — сказал генменеджер ПТБ Джо Кронин. "В тройке будут действительно хорошие игроки, которые могут подойти нам или кому-то еще, в зависимости от того, как мы подойдем к этому драфту".

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Ранее Лиллард уже заявлял, что ему не нужны молодые игроки вокруг себя. Он хочет, чтобы с ним играли опытные баскетболисты, которые помогут команде бороться за чемпионство.

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