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Баскетбол

Чикаго не верит, что Лонзо Болл когда-нибудь снова будет играть

Тревожные новости из стана "быков".
Сегодня, 17:46
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Карьера Лонзо Болла может подойти к концу. Из-за проблем с коленом защитник Чикаго не выходит на паркет с января 2022 года, перенеся две операции. И все идет к тому, что он пропустит весь следующий сезон.

Недавно Болл перенес третью операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене, что является очень редкой процедурой в мире спорта. Ни один игрок в истории НБА не возвращался на баскетбольную площадку после такой операции.

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Принимая во внимание все обстоятельства, Дэн Бернстайн, журналист, пишущий о Буллз, во время подкаста "Organizations Win Championships" сообщил, что внутри самой организации бытует мнение, что игрок больше не вернется на площадку.

"Несмотря на то, что руководство публично выражало сдержанный оптимизм в отношении будущего Лонзо Болла, они не думают, что он когда-нибудь снова сыграет", — цитирует журналиста BasketNews.

После подписания 4-летнего контракта на 80 миллионов долларов с Новым Орлеаном в 2021 году, Лонзо перешел в Чикаго по сайн-энд-трейду. За следующий сезон он заработает чуть более 20 миллионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

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