"Это еще хуже": фанаты расстроились от новых подробностей скандала Моранта

Звезда Мемфиса Джа Морант снова попал в заголовки газет после того, как его окружение заявило, что на всем известном видео с огнестрельным оружием у него в руках был не настоящий пистолет, а игрушечный.

После того, как об этом узнали фанаты, они начали высказывать свое недоумение и разочарование по самым разным причинам, сообщает ClutchPoints.

"Пиарщики Джа Моранта не могли придумать лучшего оправдания, чем "это был игрушечный пистолет"?!", - написал один из пользователей социальных сетей.

"Джа Моранта окружают несколько глупых людей. Игрушечный пистолет?!? Да ладно!!!", - написал еще один поклонник баскетбола.

"Лагерь Моранта, утверждающего, что пистолет был игрушечным, от него тянет отчаянием. Какая несерьезная группа людей", — поделился третий критик.

Ja Morant needs to learn the hard way.



If it was in fact a toy gun…that is actually WORSE in my opinion. Because WHY?!?



I’m disappointed and over it. pic.twitter.com/OmiKPl7BQn