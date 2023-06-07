"Это еще хуже": фанаты расстроились от новых подробностей скандала Моранта
Звезда Мемфиса Джа Морант снова попал в заголовки газет после того, как его окружение заявило, что на всем известном видео с огнестрельным оружием у него в руках был не настоящий пистолет, а игрушечный.
После того, как об этом узнали фанаты, они начали высказывать свое недоумение и разочарование по самым разным причинам, сообщает ClutchPoints.
"Пиарщики Джа Моранта не могли придумать лучшего оправдания, чем "это был игрушечный пистолет"?!", - написал один из пользователей социальных сетей.
"Джа Моранта окружают несколько глупых людей. Игрушечный пистолет?!? Да ладно!!!", - написал еще один поклонник баскетбола.
"Лагерь Моранта, утверждающего, что пистолет был игрушечным, от него тянет отчаянием. Какая несерьезная группа людей", — поделился третий критик.
Ja Morant needs to learn the hard way.— liv (@livmoods) June 6, 2023
If it was in fact a toy gun…that is actually WORSE in my opinion. Because WHY?!?
I’m disappointed and over it. pic.twitter.com/OmiKPl7BQn
*Ja morant pulls out toy gun*— NBA MEMES (@tatumsruffles) June 6, 2023
Me hooping down the street: pic.twitter.com/q4bVfrurUS
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Сообщается, что окружение баскетболиста не смогло убедить комиссара НБА Адама Сильвера в том, что это был именно игрушечный пистолет. Лига планирует дисквалифицировать Моранта на 30 матчей.