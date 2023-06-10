Торонто назначит главным тренером сербского ассистента из Мемфиса
Канадская организация решила сделать ставку на европейского специалиста.
Торонто определился с тем кандидатом, который возглавит команду из Канады.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Рэпторс завершают переговоры по найму Дарко Раяковича, который работает ассистентом Тейлора Дженкинса в Мемфисе.
ESPN Sources: The Toronto Raptors are finalizing a deal to hire Memphis Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next coach. pic.twitter.com/AEPu64p2F2— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2023
Раякович находится в НБА с 2014 года. До Мемфиса он работал ассистентом тренера в Оклахоме и Финиксе, также успев поработать тренером в G-лиге.
Он станет всего лишь вторым европейцем в истории лиги, который тренировал команду в НБА.
Напомним, что экс-тренер Торонто Ник Нерс недавно возглавил Филадельфию.