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Баскетбол

Торонто назначит главным тренером сербского ассистента из Мемфиса

Канадская организация решила сделать ставку на европейского специалиста.
Вчера, 23:35
Дарко Раякович / https://raptorsrapture.com/
Дарко Раякович / https://raptorsrapture.com/

Торонто определился с тем кандидатом, который возглавит команду из Канады.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Рэпторс завершают переговоры по найму Дарко Раяковича, который работает ассистентом Тейлора Дженкинса в Мемфисе.

Раякович находится в НБА с 2014 года. До Мемфиса он работал ассистентом тренера в Оклахоме и Финиксе, также успев поработать тренером в G-лиге.

Он станет всего лишь вторым европейцем в истории лиги, который тренировал команду в НБА. 

Напомним, что экс-тренер Торонто Ник Нерс недавно возглавил Филадельфию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Мемфис Гриззлис

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