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Баскетбол

Генменеджер Чикаго подтвердил, что Лонзо Болл не сыграет в следующем сезоне

Игрок полностью пропустит уже второй сезон подряд.
Сегодня, 10:33
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Защитник Чикаго Лонзо Болл последние два сезона сильно страдает из-за проблем с коленом.

Старший из братьев Болл не выходит на паркет с 14 января 2022 года, и за период, что он не играет, 25-летний баскетболист перенес целых три операции на многострадальном левом колене.

Генеральный менеджер Буллз Артурас Карнишовас подтвердил последние опасения - Лонзо Болл не сыграет в следующем сезоне.

"Мы ожидаем, что он не вернется в следующем сезоне", - цитирует Карнишоваса ClutchPoints.

Ранее появилась информация, что фронт-офис Чикаго не верит, что Лонзо Болл вообще когда-нибудь сможет вернуться на площадку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

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