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Баскетбол

Сакраменто подписал контракт с MVP Евролиги

Александар Везенков получит шанс закрепиться в НБА.
Сегодня, 20:36
Александар Везенков / Getty Images
Александар Везенков / Getty Images

Самый ценный игрок Евролиги Саша Везенков договорился о трехлетнем контракте на 20 миллионов долларов с Сакраменто, сообщает ESPN.

Ожидается, что 27-летний Везенков будет играть важную роль в составе "королей".

Уроженец Болгарии считается одним из самых стабильных бросающих игроков в мире. Он бросает из-за дуги с точностью 40%, при этом реализуя 63% бросков с двухочковой дистанции.

Помимо MVP Евролиги, Везенков, выступая в составе Олимпиакоса, дважды признавался самым ценным игроком греческой лиги.

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Кингз приобрели права на Везенкова у Кливленда в обмен на выбор во втором раунде прошлогоднего драфта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос евролига Сакраменто Кингз

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