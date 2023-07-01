Сакраменто подписал контракт с MVP Евролиги

Самый ценный игрок Евролиги Саша Везенков договорился о трехлетнем контракте на 20 миллионов долларов с Сакраменто, сообщает ESPN.

Ожидается, что 27-летний Везенков будет играть важную роль в составе "королей".

Уроженец Болгарии считается одним из самых стабильных бросающих игроков в мире. Он бросает из-за дуги с точностью 40%, при этом реализуя 63% бросков с двухочковой дистанции.

Помимо MVP Евролиги, Везенков, выступая в составе Олимпиакоса, дважды признавался самым ценным игроком греческой лиги.

Читай также: Обмены НБА: Порзингис ушел в Бостон, Оладипо вернулся в Оклахому

Кингз приобрели права на Везенкова у Кливленда в обмен на выбор во втором раунде прошлогоднего драфта.