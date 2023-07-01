Сакраменто подписал контракт с MVP Евролиги
Александар Везенков получит шанс закрепиться в НБА.
Самый ценный игрок Евролиги Саша Везенков договорился о трехлетнем контракте на 20 миллионов долларов с Сакраменто, сообщает ESPN.
Ожидается, что 27-летний Везенков будет играть важную роль в составе "королей".
Уроженец Болгарии считается одним из самых стабильных бросающих игроков в мире. Он бросает из-за дуги с точностью 40%, при этом реализуя 63% бросков с двухочковой дистанции.
Помимо MVP Евролиги, Везенков, выступая в составе Олимпиакоса, дважды признавался самым ценным игроком греческой лиги.
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Кингз приобрели права на Везенкова у Кливленда в обмен на выбор во втором раунде прошлогоднего драфта.