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Баскетбол

Определилось будущее Леня

Алексей останется в своем нынешнем клубе еще на год.
Сегодня, 08:30
Алекс Лень / Getty Images
Алекс Лень / Getty Images

Определилось будущее украинског центрового Алексея Леня.

Как сообщает Шэмс Чарания, баскетболист останется в Сакраменто Кингс. 

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Контракт с Ленем подписан всего на один сезон. По нему он заработает 3,32 млн долларов за предстоящую кампанию. 

В сезоне-22/23 центровой вместе с Сакраменто прервал 16-летнюю серию непопадания в плей-офф, но в первом же раунде восточной конференции уступил Голден Стэйт Уориорз. В среднем за игру Алексей набирал 1.7 очка, делал 2.3 подбора и отдавал 0.5 ассиста. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Алексей Лень

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