Лиллард был заинтересован в обмене в Голден Стэйт до трейда Пула на Пола

Вполне возможно, что Уорриорз могли заполучить Дэйма, если бы они немного подождали.

После запроса обмена Дэмиан Лиллард ясно дал понять Портленду, что он хочет перейти только в Майами. Однако, как оказалось, у него мог появиться более интересный вариант.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на журналистку ESPN Рамону Шелберн, Лиллард был заинтересован в том, чтобы присоединиться к Голден Стэйт, прежде чем они провели трейд Джордана Пула на Криса Пола.

"Они бы могли подождать Дэйма. Он ведь родом из Окленда. Я знаю, что ему было интересно", - сказала Шелберн.

"Если бы он дошел до того, что собирался попросить об обмене, и ему был бы предоставлен список команд, "воины" точно были бы в этом списке. Теперь это невозможно. Они могли подождать".

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После выше упомянутого трейда такой сценарий теперь невозможен - Дэмиан не сможет играть в одной команде со Стефом Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.