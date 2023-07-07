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Баскетбол

Лиллард был заинтересован в обмене в Голден Стэйт до трейда Пула на Пола

Вполне возможно, что Уорриорз могли заполучить Дэйма, если бы они немного подождали.
Сегодня, 15:32
Дэмиан Лиллард и Стеф Карри / Getty Images
Дэмиан Лиллард и Стеф Карри / Getty Images

После запроса обмена Дэмиан Лиллард ясно дал понять Портленду, что он хочет перейти только в Майами. Однако, как оказалось, у него мог появиться более интересный вариант.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на журналистку ESPN Рамону Шелберн, Лиллард был заинтересован в том, чтобы присоединиться к Голден Стэйт, прежде чем они провели трейд Джордана Пула на Криса Пола.

"Они бы могли подождать Дэйма. Он ведь родом из Окленда. Я знаю, что ему было интересно", - сказала Шелберн.

"Если бы он дошел до того, что собирался попросить об обмене, и ему был бы предоставлен список команд, "воины" точно были бы в этом списке. Теперь это невозможно. Они могли подождать".

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После выше упомянутого трейда такой сценарий теперь невозможен - Дэмиан не сможет играть в одной команде со Стефом Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Дэмиан Лиллард

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