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Баскетбол

Деннис Родман шокировал фанатов татуировкой с изображением своей девушки на лице

Хотя если учитывать его предыдущие выходки, вряд ли кого-то это удивило.
Вчера, 23:07
Деннис Родман со своей девушкой / Getty Images
Деннис Родман со своей девушкой / Getty Images

Даже в почтительном возрасте Деннис Родман продолжает радовать фанатов всевозможными упоминаниями о себе за счет странных поступков.

Последний такой произошел в Чикаго. 62-летняя легенда Буллз приехала в тату-салон, где он набил себе особенную татуировку.

То, что люди делают себе татуировки с изображением своих любимых и близких, не вызывает удивления. Но то, на каком месте это сделал Родман, все же заставит фанатов открыть рот от изумления.

Как сообщает ClutchPoints, 5-кратный чемпион НБА сделал татуировку с изображением своей девушки у себя на правой щеке.

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Стоит отметить, что девушка, чье имя не упоминается, присутствовала во время нанесения татуировки и была первой, кто ее увидел. 

Очередной экстраординарный поступок в копилку самого эксцентричного игрока в истории баскетбола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Деннис Родман

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