"Какого черта мы тут делаем": экс-одноклубник Михайлюка раскритиковал тренера Нью-Йорка

В составе Никс есть два игрока, которые недовольны отношением к себе, и Эван Фурнье - один из них.

Сезон-2022/23 получился очень тяжелым для Эвана Фурнье - 30-летний защитник провел всего 27 матчей за Нью-Йорк.

В плей-офф Фурнье не провел на площадке ни минуты. Перед тем, как появиться в заключительных четырех матчах регулярного сезона в апреле, последний раз он он сыграл 13 февраля.

Теперь же француз в интервью для L'Equipe рассказал о всех сложностях, связанных с главным тренером Никс Томом Тибодо.

"В такой ситуации вам плевать на всех, вы всех ненавидите. Деррик Роуз и я как-то посмотрели друг на друга и задали один вопрос: "Какого чёрта мы тут забыли?". На тренировках пять на пять мы просто наблюдали за игрой со стороны, будто мы какие-то новички. Тогда я понял, что ничего не поменяется".

Деррик Роуз и Эван Фурнье / Источник: Getty Images

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"Они платят мне 18 миллионов, у них нет никакого желания меня оставлять. Даже если я останусь, это будет бедствием для моей баскетбольной карьеры. Я могу пережить один год без игры. Но два... Это будет ужасно".

"Я возвращался с сезона, где я был четвёртым лучшим трёхочковым снайпером в НБА. Почему бы этим не воспользоваться? Теперь они не смогут получить ничего взамен, потому что я не появляюсь на площадке".

У Эвана Фурнье еще есть гарантированный год по контракту, за который он заработает 18,8 миллиона долларов. На сезон 2024/25 у Никс есть командная опция.

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