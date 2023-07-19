Карри выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024

Для "Шефа" это, скорее всего, будет последняя возможность в карьере взять олимпийское золото.

Суперзвезда Голден Стэйт Стеф Карри ранее выступал за сборную США, выиграв две золотые медали чемпионата мира. Однако в его коллекции нет олимпийской медали.

Поскольку его карьера подходит к концу, Олимпийские игры 2024 года в Париже могут стать для него последним шансом завоевать желанное олимпийское золото.

В связи с этим 35-летний защитник выразил желание выступить на ОИ-2024. Тем более, американскую команду тренирует Стив Керр, под чьим руководством он играет за Уорриорз.

"Это та часть резюме, о которой тренер (Керр) всегда любит пошутить, что у меня ее нет. Он уже вроде как набирает людей на следующий сезон или на следующее лето", - цитирует Стефа BasketNews.

"Я понятия не имею, что будет следующим летом. Очевидно, это дополнительный бонус, что мой наставник занимает должность тренера сборной. Я хотел бы играть за него в любой день недели, так что давайте посмотрим, что произойдет летом 2024-го".

Could we see Steph on Team USA next year in the 2024 Olympics? 🏅👀 pic.twitter.com/kFM0aElmdK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 17, 2023

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