"А кто тогда первый?": ЛеБрон удивился, что не он лидирует в специфическом рейтинге НБА

Как оказалось, не во всем Джеймс бывает лидером.

Звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс находится в НБА уже 20 лет. За это время он побил множество рекордов как в современной эпохе баскетбола, так и за всю историю лиги.

Однако есть кое-что, в чем он не лидирует. Как сообщает ClutchPoints, 38-летний баскетболист удивился, когда узнал, что не он считается главным ветераном среди действующих игроков НБА, о чем он и написал у себя в Instagram.

Источник: ClutchPoints

Оказалось, что сейчас в лиге есть игрок старше его, и это форвард Голден Стэйт Андре Игудала. Правда, уже в следующем сезоне "Король" сможет перехватить ветеранское лидерство, так как Игудала уже заявлял о потенциальном завершении карьеры.

Главные действующие ветераны НБА:

Андре Игудала (39 лет, 172 дня)

ЛеБрон Джеймс (38 лет, 201 день)

Пи Джей Такер (38 лет, 75 дней)

Крис Пол (38 лет, 74 дня)

Тадж Гибсон (38 лет, 25 дней)

Кайл Лаури (37 лет, 116 дней)

Ранее ЛеБрон Джеймс сообщил о том, что в следующем сезоне он снова поменяет игровой номер, отказавшись от своей "шестерки".

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