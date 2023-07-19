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Баскетбол

"А кто тогда первый?": ЛеБрон удивился, что не он лидирует в специфическом рейтинге НБА

Как оказалось, не во всем Джеймс бывает лидером.
Сегодня, 19:07
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс находится в НБА уже 20 лет. За это время он побил множество рекордов как в современной эпохе баскетбола, так и за всю историю лиги.

Однако есть кое-что, в чем он не лидирует. Как сообщает ClutchPoints, 38-летний баскетболист удивился, когда узнал, что не он считается главным ветераном среди действующих игроков НБА, о чем он и написал у себя в Instagram.

Источник: ClutchPoints

Оказалось, что сейчас в лиге есть игрок старше его, и это форвард Голден Стэйт Андре Игудала. Правда, уже в следующем сезоне "Король" сможет перехватить ветеранское лидерство, так как Игудала уже заявлял о потенциальном завершении карьеры.

Главные действующие ветераны НБА:

  •  Андре Игудала (39 лет, 172 дня)
  • ЛеБрон Джеймс (38 лет, 201 день)
  • Пи Джей Такер (38 лет, 75 дней)
  • Крис Пол (38 лет, 74 дня)
  • Тадж Гибсон (38 лет, 25 дней)
  • Кайл Лаури (37 лет, 116 дней)

Ранее ЛеБрон Джеймс сообщил о том, что в следующем сезоне он снова поменяет игровой номер, отказавшись от своей "шестерки".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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