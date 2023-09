Уэйд рассказал, что заставило его позвать ЛеБрона в Майами

В 2010 году ЛеБрон Джеймс покинул Кливленд и подписал контракт с Майами, создав биг трио с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем, аналогично пришедшем из Торонто.

По словам "Флэша", на создание звездного трио во Флориде его подтолкнул Коби Брайант, сообщает ClutchPoints.

"Не буду лгать, я смотрел, как Коби хватает мяч, начинает праздновать - я просто выключил телевизор, после чего набрал ЛеБрону", - сказал Уэйд.

"Это было наше лето свободных агентов. Они (Лейкерс) доминировали, Коби выигрывал перстень за перстнем. Я подумал: "Так, подождите. Теперь у него пять (титулов), а у нас всего один?". Это изменило лигу".

