Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри

Разыгрывающий Сакраменто Де'Аарон Фокс стал первым профессиональным спортсменом, подписавшим контракт с брендом звезды Голден Стэйт Стефа Карри, сообщает ESPN.

Карри, который сотрудничает с Under Armour с 2013 года, создал личный бренд под названием Curry Brand в 2020 году.

Как и Jordan Brand Майкла Джордана и Nike, Curry Brand является единственным самостоятельным брендом Under Armour.

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Подписание Фокса уникально. Хотя игроки и носят фирменную обувь своих коллег, такие сделки заключаются достаточно редко.

Стоит отметить, что 25-летний баскетболист начал свою карьеру в НБА в качестве спортсмена Nike по пятилетнему контракту, но в прошлом сезоне он стал свободным агентом.

Ранее стало известно, что игрок команды НФЛ приобрел миноритарный пакет акций Кливленд Кавальерс.

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