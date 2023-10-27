iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри

Де'Аарон Фокс подписал уникальную сделку с Curry Brand.
Вчера, 22:59
Стеф Карри и Де’Аарон Фокс / Getty Images
Стеф Карри и Де’Аарон Фокс / Getty Images

Разыгрывающий Сакраменто Де'Аарон Фокс стал первым профессиональным спортсменом, подписавшим контракт с брендом звезды Голден Стэйт Стефа Карри, сообщает ESPN.

Карри, который сотрудничает с Under Armour с 2013 года, создал личный бренд под названием Curry Brand в 2020 году.

Как и Jordan Brand Майкла Джордана и Nike, Curry Brand является единственным самостоятельным брендом Under Armour.

Читай также: Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников

Подписание Фокса уникально. Хотя игроки и носят фирменную обувь своих коллег, такие сделки заключаются достаточно редко.

Стоит отметить, что 25-летний баскетболист начал свою карьеру в НБА в качестве спортсмена Nike по пятилетнему контракту, но в прошлом сезоне он стал свободным агентом.

Ранее стало известно, что игрок команды НФЛ приобрел миноритарный пакет акций Кливленд Кавальерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Томпсон хочет куда больше денег, чем ему предлагает Голден Стэйт Томпсон хочет куда больше денег, чем ему предлагает Голден Стэйт
Томпсон может покинуть Голден Стэйт в статусе свободного агента Томпсон может покинуть Голден Стэйт в статусе свободного агента
НБА. Предсезонные матчи: Лень и Сакраменто в овертайме проиграли Голден Стэйт, дебют Лилларда за Милуоки НБА. Предсезонные матчи: Лень и Сакраменто в овертайме проиграли Голден Стэйт, дебют Лилларда за Милуоки
Жирона на последних минутах вырвала победу у Сельты Жирона на последних минутах вырвала победу у Сельты
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Жирона на последних минутах вырвала победу у Сельты
Вчера, 23:42
Европа23:42
Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану
Другие страны23:06
Впервые за семь лет Сон не номинирован на лучшего азиатского игрока года
Бокс23:02
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
НБА22:59
Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри
Европа22:53
Малиновский отметился дебютным ассистом в составе Дженоа
Формула 122:42
Гран-при Мексики: Албон разделил пилотов Ред Булл в первой практике
Европа22:28
Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Киберспорт22:23
The International: Gladiators первый четвертьфиналист нижней сетки
Киберспорт22:22
The International: Gladiators уничтожили nouns и прошли в четвертьфинал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK