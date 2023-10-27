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Баскетбол

Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс

Спортсмен одного американского вида спорта стал инвестором команды другого.
Сегодня, 19:37
Кливленд Кавальерс / Getty Images
Кливленд Кавальерс / Getty Images

Майлз Гарретт, выступающий на позиции дефенсив энда в Кливленд Браунс из НФЛ, приобрел миноритарный пакет акций Кливленд Кавальерс, о чем клуб НБА сообщил на своем официальном сайте.

Гарретт присоединился к группе инвесторов во главе с председателем правления Дэном Гилбертом. Футболист также будет официальным послом бренда Кавальерс.

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"Я восхищаюсь тяжелой работой, упорством и преданностью обществу организации Кавальерс с первых дней моего пребывания в Кливленде", — сказал Гарретт.

"Иметь возможность присоединиться к этой впечатляющей и целеустремленной франшизе под руководством Дэна (Гилберта) — это действительно сбывшаяся мечта".

Майлз Гарретт выступает за команду Кливленд Браунс с тех пор, как был выбран под первым номером на драфте НФЛ 2017 года.

Гарретт - двукратный игрок первой команды All-Pro, четырехкратный игрок Pro-Bowler и номинант на звание "Человек года 2020 года имени Уолтера Пэйтона". 27-летний спортсмен также является капитаном НФЛ Waterboys, благотворительной организации, занимающейся доставкой чистой воды населению в США и за рубежом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс НФЛ

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