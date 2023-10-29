Чемпион НБА 2011 года и тренер Далласа стал совладельцем футбольного клуба
В последнее время все больше и больше баскетболистов вкладывают свои деньги в развитие футбола.
По этому же пути пошел и нынешний тренер Далласа Джейсон Кидд. Как сообщает The Athletic, чемпион НБА 2011 года в составе Маверикс стал совладельцем Окленд Рутс из второго американского дивизиона.
Кидд присоедился к существующей группе инвесторов, в которую входят Маршон Линч (бывшая звезда НФЛ), мультиплатиновый рэпер G-Eazy, звезда НФЛ Джош Джонсон, солист Green Day Билли Джо Армстронг и легенда ЖНБА Рути Болтон.
Но футбол для Кидда - не что-то неизвестное, ведь свою спортивную жизнь он начинал именно на футбольном поле.
Читай также: Чемпиона НБА обвиняют в сексуальном насилии в отношении мужчины
И в отличие от своей баскетбольной карьеры, где он был отличным распасовщиком, в футболе Джейсон выступал в нападении.
"Я был полной противоположностью тому, кем я был в баскетболе. Я был игроком типа "пасуй мне и я забью", - признался 10-кратный участник Матча всех звезд.
"Для меня большая честь иметь возможность инвестировать в наш местный спорт. Для нас очень важно сплотиться вокруг футбола, глобальной игры. Я рад, что он в Заливе".
Стоит отметить, что Джейсон Кидд родился в Сан-Франциско, а потому он стал совладельцем, по сути, родной для себя команды.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!