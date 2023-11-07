Одному из лучших защитников НБА потребуется операция на колене

"Таймлорд" будет вынужден пропустить значительное время.

Бигмену Портленда Роберту Уильямсу III потребуется операция на правом колене, сообщает ESPN.

Как ожидается, 26-летний баскетболист не сможет выходить на паркет длительный период времени.

Уильямс повредил колено во время недавнего матча против Мемфиса (100:112), после чего прошел обследование, которое выявило травму.

Стоит отметить, что он пропустил начало прошлого сезона из-за перенесенной операции на левом колене, до этого порвав мениск того же колена в марте 2022 года.

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"Таймлорд" зарекомендовал себя как одного из элитных защитников лиги во времена своих выступлений за Бостон.

Однако в октябре он стал частью сделки между Селтикс и Трэйл Блэйзерс по Джру Холидею. Некоторые команды НБА надеются, что Портленд рассмотрит возможность обменять его до февральского дедлайна обменов.

Ранее стало известно, что травму бедра получил лидер Лейкерс Энтони Дэвис, который верит, что сможет вернуться в игру уже в самое ближайшее время.

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