У Симмонса защемило нерв спины, что влияет на его способность передвигаться
Бруклин получил плохие новости по поводу состояния здоровья Бена Симмонса.
Как сообщает ESPN, по результатам МРТ у 27-летнего баскетболиста диагностировали защемление нерва в нижней левой части спины, вызывающее постоянные проблемы с левым бедром.
По этой причине он будет вынужден пропустить еще, как минимум, две недели. Симмонс пропустил последние четыре матча Нетс.
"Он не испытывает ничего похожего на то, что пережил в прошлом. Ожидается, что при должной реабилитации он сможет возобновить сезон без проблем в короткий срок", - заявил агент игрока Берни Ли.
"Ему потребовалась операция из-за грыжи межпозвоночных дисков на правой стороне спины, после чего у него произошло защемление нерва. Оно произошло в нижней левой части спины и не требует хирургического вмешательства. Оно не настолько серьезно".
Напомним, что ранее стало известно о травме центрового Сакраменто Алексея Леня, который повредил голеностоп в недавнем матче против Кливленда.
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