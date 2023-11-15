У Симмонса защемило нерв спины, что влияет на его способность передвигаться

В ближайшее время команде не придется рассчитывать на первый пик драфта-2016.

Бруклин получил плохие новости по поводу состояния здоровья Бена Симмонса.

Как сообщает ESPN, по результатам МРТ у 27-летнего баскетболиста диагностировали защемление нерва в нижней левой части спины, вызывающее постоянные проблемы с левым бедром.

По этой причине он будет вынужден пропустить еще, как минимум, две недели. Симмонс пропустил последние четыре матча Нетс.

"Он не испытывает ничего похожего на то, что пережил в прошлом. Ожидается, что при должной реабилитации он сможет возобновить сезон без проблем в короткий срок", - заявил агент игрока Берни Ли.

"Ему потребовалась операция из-за грыжи межпозвоночных дисков на правой стороне спины, после чего у него произошло защемление нерва. Оно произошло в нижней левой части спины и не требует хирургического вмешательства. Оно не настолько серьезно".

Напомним, что ранее стало известно о травме центрового Сакраменто Алексея Леня, который повредил голеностоп в недавнем матче против Кливленда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!