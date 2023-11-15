Лень выбыл на длительный период из-за травмы

Украинский баскетболист Алексей Лень не поможет Сакраменто в ближайшее время.

Как сообщает The NBA Republic, баскетболисту, который получил травму в матче с Кливлендом (132:120), нужно время на восстановление.

Алексей прошел МРТ-обследование, в результате чего было выявлено растяжение связок голеностопного сустава средней степени тяжести.

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Таким образом, он пропустит матч против Лейкерс и останется вне игры на длительный период времени.

В текущем сезоне Алексей сыграл 6 матчей, в среднем набирал 2,5 очка, 2,7 подбора и 0,8 передачи.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня НБА.

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