ЛеБрон продолжает творить историю в статистических показателях
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс обыграли Хьюстон со счетом 105:104.
Лучшим игроком встречи стал лидер "озерников" ЛеБрон Джеймс, набравший 37 очков, 6 подборов и 8 передач.
К тому же, 38-летний форвард совершил три перехвата, которые позволили ему продвинуться в рейтинге лучших за всю историю регулярки.
По информации НБА, теперь на счету Джеймса 2 208 перехватов, что позволило ему выйти на восьмое место, обойдя Клайда Дрекслера, совершившего за свою карьеру 2 207 перехватов.
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 8th all-time in steals! pic.twitter.com/yXIiucQ1pX— NBA (@NBA) November 20, 2023
Следующим в списке идет Скотти Пиппен, у которого 2 307 перехватов. Лидером лиги по данному показателю в рамках регулярного сезона является Джон Стоктон, оформивший 3 265 перехватов за свою карьеру.
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