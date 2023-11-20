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Баскетбол

ЛеБрон продолжает творить историю в статистических показателях

Теперь звезда Лос-Анджелеса продвинулась в списке лучших перехватчиков.
Сегодня, 17:41
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс обыграли Хьюстон со счетом 105:104.

Лучшим игроком встречи стал лидер "озерников" ЛеБрон Джеймс, набравший 37 очков, 6 подборов и 8 передач.

К тому же, 38-летний форвард совершил три перехвата, которые позволили ему продвинуться в рейтинге лучших за всю историю регулярки.

По информации НБА, теперь на счету Джеймса 2 208 перехватов, что позволило ему выйти на восьмое место, обойдя Клайда Дрекслера, совершившего за свою карьеру 2 207 перехватов.

Следующим в списке идет Скотти Пиппен, у которого 2 307 перехватов. Лидером лиги по данному показателю в рамках регулярного сезона является Джон Стоктон, оформивший 3 265 перехватов за свою карьеру.

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