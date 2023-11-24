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Баскетбол

"Ему не место в НБА": Гарнетт обрушился с критикой на Пула

Легенда Миннесоты и Бостона точно знает, как должен выглядеть лидер команды.
Сегодня, 11:06
Джордан Пул / Getty Images
Джордан Пул / Getty Images

Чемпион 2008 года в составе Бостона Кевин Гарнетт не сдерживал себя, когда он вместе с Полом Пирсом обсуждал Джордана Пула.

Перейдя в Вашингтон из Голден Стэйт, 24-летний защитник не стал играть лучше, а его поведение на площадке выбесило Гарнетта.

"Я видел ролик, где он разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит", - сказал Кевин.

"Ты хвастаешься чемпионским перстнем, но не создаешь здесь чемпионской атмосферы. Ты научился этому в Голден Стэйт? Это то, что ты привез с собой? Он не знает, что такое быть профессионалом".

Источник: Getty Images

"Они обменяли твою задницу, потому что ты не подчиняешься, братан. Таким игрокам не место в нашей лиге, братан. Ему не место в лиге".

"Нет, я не хочу, чтобы мой сын оказался в такой ситуации. Видишь, как он разговаривает с товарищами по команде? "Заткнись, это моя команда". Говорите обо мне все, что хотите, но я никогда не проявлял неуважения к игре, никогда не проявлял неуважения к позиции лидера".

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В нынешнем сезоне Джордан Пул набирает в среднем за матч 17,1 очка, 2,6 подбора и 3,4 передачи. Вашингтон занимает четырнадцатое место на Востоке, имея баланс побед 2-12.

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