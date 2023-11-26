НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд

В рамках очередного игрового дня в ночь с 25 на 26 ноября прошло 5 поединков.

Среди результатов стоит выделить уверенную победу Атланты над Вашингтоном и неожиданный триумф Лос-Анджелес Лейкерс в гостях у Кливленда

Оклахома-Сити - Филадельфия 123:127

Оклахома-Сити: Холмгрен (33), Гилджес-Александер (31), Гидди (10 + 7 подборов + 8 передач), Дорт (5), Уоллес (0), Джо (13), К. Уильямс (11), Джейлин Уильямс (8), Уиггинс (7), Бертанс (5), Дженг (0).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 11 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Макси (28 + 8 подборов), Харрис (16 + 6 передач), Мелтон (14 + 7 подборов), Батюм (14 + 7 подборов), Ковингтон (9), Беверли (6), Рид (5), М-с Моррис (0).

Бруклин - Майами 112:97

Бруклин: Бриджес (24), К. Джонсон (19 + 10 подборов), Финни-Смит (16), Динуидди (14 + 11 передач), Клэкстон (13), Уокер (8), Уотфорд (7), О'Нил (6), Шарп (4), Уайтхэд (1), Брукс (0), Клауни (0).

Майами: Хакес (18), Ричардсон (11), Лаури (9), Хайсмит (8), Брайант (2), Калеб Мартин (22 + 7 подборов), Суайдер (11), Лав (8 + 10 подборов), Кэйн (7), Йович (1).

Вашингтон - Атланта 108:136

Вашингтон: Кузма (12 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гэффорд (12), Кисперт (10), Авдия (9), Джонс (4), Батлер (13), Шэмет (12), Гилл (10), Оморуйи (10), Кулибали (7), Мускала (5), Дэвис (4).

Атланта: Янг (26 + 10 передач), Хантер (20), Капела (12 + 11 подборов), Мюррэй (11 + 10 передач), Джонсон (8). Богданович (15), Бей (13 + 9 подборов), Оконгву (9), Мэтьюз (6), Гриффин (6), Фернанду (5), Миллс (3), Форрест (2), Мэттьюз (0).

Кливленд - Лейкерс 115:121

Кливленд: Митчелл (22 + 6 передач), Аллен (21 + 14 подборов), Э. Мобли (18 + 6 передач), Струс (13), Гарлэнд (6), Ньянг (13), Портер (11), Леверт (6 + 8 передач), Окоро (5).

Лейкерс: Дэвис (32 + 13 подборов + 5 потерь), Джеймс (22 + 6 передач), Кристи (12), Расселл (10), Принс (7 + 6 передач), Ривз (15 + 10 передач), Вуд (13), Хэйс (10).

Юта - Нью-Орлеан 105:100

Юта: Джордж (15 + 5 потерь), Коллинз (12 + 9 подборов), Фонтеккьо (10), Данн (8), Юртсевен (6 + 7 подборов), Секстон (16 + 6 передач), Олиник (13), Кесслер (11 + 11 подборов), Агбаджи (9), Хортон-Такер (5).

Нью-Орлеан: Ингрэм (26 + 8 передач), Хоукинс (25), Джонс (13), Валанчюнас (8 + 7 подборов), Дэниэлс (6 + 6 перехватов + 5 потерь), Альварадо (13), Маршалл (5), Зеллер (4), Нэнс (0).

Клипперс - Даллас 108:07

Клипперс: Джордж (25 + 9 подборов), Мэнн (17), Зубац (11 + 14 подборов), Харден (8 + 7 передач), Ленард (8), Пауэлл (15), Уэстбрук (14 + 8 подборов + 7 передач), Тайс (5), Хайлэнд (3), Диабате (1), Коффи (0), Браун (0), Такер (0).

Даллас: Дончич (30), Ирвинг (26), Г. Уильямс (5), Д. Джонс (4), Холмс (0), Хардуэй (12), Харди (4), Сет Карри (3), Экзам (2 + 8 подборов), Пауэлл (2), Грин (0), Проспер (0).

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