Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс разгромили Нью-Орлеан, Индиана обыграла Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь с четверга на пятницю, 8 декабря, в НБА прошли полуфиналы внутрисезонного турнира, в ходе которых определились его финалисты.

Результаты матчей НБА за 8 декабря

Лейкерс - Нью-Орлеан 133:89

Лейкерс: Джеймс (30 + 8 передач), Дэвис (16 + 15 подборов), Принс (15), Расселл (14), Реддиш (9), Ривз (17 + 7 передач), Хатимура (12), Кристи (6), Хэйс (4), Вуд (4), Льюис (3), Вандербилт (2), Худ-Шифино (1).

Нью-Орлеан: Уильямсон (13), Джонс (10 + 7 подборов), Макколлум (9), Валанчюнас (9), Ингрэм (9 + 7 передач), Мерфи (14), Альварадо (8), Маршалл (5), Дэниэлс (4 + 8 подборов), Хоукинс (4), Льюис (2), Зеллер (2), Робинсон-Эрл (0).

Милуоки - Индиана 119:128

Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 10 подборов), Лиллард (24 + 7 подборов + 7 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Б. Лопес (18 + 4 блок-шота), Бизли (7), Боучэмп (5), Портис (4), Пэйн (4), Джексон (0), Грин (0).

Индиана: Халибертон (27 + 7 подборов + 15 передач), Тернер (26 + 10 подборов), Топпин (14), Б. Браун (10), Хилд (8 + 11 подборов), Джексон (11), Матурин (9), Макконнелл (9), Нембард (8), Несмит (6).

Отметим, что финал внутрисезонного турнира между Индианой Пейсерс и Лос-Анджелес Лейкерс состоится 10 декабря.

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