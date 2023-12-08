iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс разгромили Нью-Орлеан, Индиана обыграла Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:14
Getty Images
Getty Images

В ночь с четверга на пятницю, 8 декабря, в НБА прошли полуфиналы внутрисезонного турнира, в ходе которых определились его финалисты.

Результаты матчей НБА за 8 декабря

Лейкерс - Нью-Орлеан 133:89

Лейкерс: Джеймс (30 + 8 передач), Дэвис (16 + 15 подборов), Принс (15), Расселл (14), Реддиш (9), Ривз (17 + 7 передач), Хатимура (12), Кристи (6), Хэйс (4), Вуд (4), Льюис (3), Вандербилт (2), Худ-Шифино (1).

Нью-Орлеан: Уильямсон (13), Джонс (10 + 7 подборов), Макколлум (9), Валанчюнас (9), Ингрэм (9 + 7 передач), Мерфи (14), Альварадо (8), Маршалл (5), Дэниэлс (4 + 8 подборов), Хоукинс (4), Льюис (2), Зеллер (2), Робинсон-Эрл (0).

Милуоки - Индиана 119:128

Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 10 подборов), Лиллард (24 + 7 подборов + 7 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Б. Лопес (18 + 4 блок-шота), Бизли (7), Боучэмп (5), Портис (4), Пэйн (4), Джексон (0), Грин (0).

Индиана: Халибертон (27 + 7 подборов + 15 передач), Тернер (26 + 10 подборов), Топпин (14), Б. Браун (10), Хилд (8 + 11 подборов), Джексон (11), Матурин (9), Макконнелл (9), Нембард (8), Несмит (6).

Отметим, что финал внутрисезонного турнира между Индианой Пейсерс и Лос-Анджелес Лейкерс состоится 10 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Индиана Пейсерс Нью-Орлеан Пеликанс

Статьи по теме

ЛеБрон раскритиковал власти США за бездействие в контроле оружия ЛеБрон раскритиковал власти США за бездействие в контроле оружия
Тренера Хьюстона удалили с площадки после нескольких слов в адрес ЛеБрона Тренера Хьюстона удалили с площадки после нескольких слов в адрес ЛеБрона
ЛеБрон пропустит матч Лейкерс ради дебютной игры сына в университете ЛеБрон пропустит матч Лейкерс ради дебютной игры сына в университете
По стопам итальянцев: менеджер ЛеБрона признался, что делал ставки на матчи НБА По стопам итальянцев: менеджер ЛеБрона признался, что делал ставки на матчи НБА
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс08:56
Украинский боксер погиб на войне с россией
НХЛ08:31
НХЛ: Баффало неожиданно обыграл Бостон, Айлендерс разгромили Коламбус
Другие страны07:54
Прошла жеребьевка Копа Америка 2024
Европа07:26
Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока, который принадлежит Шахтеру
НБА07:14
Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс разгромили Нью-Орлеан, Индиана обыграла Милуоки
Европа00:57
Вингер Челси недоволен количеством игрового времени в этом сезоне
Европа00:37
Грубейшая ошибка Удоджи подарила Вест Хэму выездную победу над Тоттенхэмом
Европа00:15
Поздняя смена профессии: 27-летний блогер дебютировал в профессиональном немецком футболе
Европа00:01
Цыганков поучаствовал в разгромной победе Жироны, которая прошла в следующий раунд кубка Испании
Вчера, 23:34
Европа23:34
Миколенко помог Эвертону разгромить Ньюкасл и выбраться из зоны вылета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK