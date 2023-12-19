НБА: Денвер победил Даллас, Лейкерс проиграли Никс
В ночь на вторник, 19 декабря, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 18 декабря
Филадельфия – Чикаго 104:108 (24:25, 20:30, 25:26, 35:27)
Филадельфия: Эмбиид (40 + 14 подборов + 6 передач), Макси (29 + 8 передач), Мелтон (6), Батюм (3), Харрис (3) – старт; Рид (8), Убре (6), Беверли (4), Хауз (3), Ковингтон (2).
Чикаго: Уайт (24 + 8 подборов + 9 передач), Вучевич (23 + 8 подборов), Дерозан (15), Уильямс (13), Досунму (4) – старт; Картер (12), Карузо (10), Драммонд (5 + 8 подборов), Терри (2).
Кливленд – Хьюстон 135:130 OT (33:34, 24:25, 42:39, 23:24, 13:8)
Кливленд: Митчелл (37 + 6 передач), Струс (17), Уэйд (12), Окоро (11 + 7 подборов + 6 передач), Аллен (10) – старт; Меррилл (19), Леверт (12 + 7 подборов), Ньянг (10), Томпсон (4), Портер (3).
Хьюстон: Ванвлит (27 + 8 подборов + 17 передач), Шенгюн (24 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (16), Грин (12), Смит (5 + 7 подборов) – старт; Грин (15), А. Холидэй (14), Исон (14 + 8 подборов), Тэйт (3), Лэндейл (0).
Индиана – Клипперс 127:151 (38:37, 28:40, 28:37, 33:37)
Индиана: Джексон (15), Хилд (14), Топпин (14), Б. Браун (11), Халибертон (8 + 11 передач) – старт; Матурин (34), Несмит (12), Макконнелл (10 + 8 передач), Нвора (9), Джонсон (0).
Клипперс: Харден (35 + 9 передач), Ленард (28), Джордж (27), Зубац (18 + 16 подборов), Мэнн (4) – старт; Пауэлл (19), Уэстбрук (10), Бостон (6), Тайс (4 + 9 подборов), Коффи (0), Браун (0).
Торонто – Шарлотт 114:99 (19:27, 29:25, 31:29, 35:18)
Торонто: Сиакам (27 + 8 подборов + 8 передач), Барнс (22 + 17 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шредер (13), Ануноби (5), Пелтль (4) – старт; Трент (22 + 10 подборов), Ачиува (12 + 7 подборов), Буше (7), Флинн (2).
Шарлотт: Розир (22 + 7 передач), Вашингтон (15 + 7 подборов), Миллер (14), Макгауэнс (14), Ричардс (10 + 10 подборов) – старт; Смит (8), Смит (7), Тор (5), Блэк (4).
Атланта – Детройт 130:124 (38:25, 23:27, 35:32, 34:40)
Атланта: Янг (31 + 15 передач + 5 потерь), Бей (21), Мюррэй (20), Хантер (19), Капела (17 + 15 подборов) – старт; Оконгву (14), Мэтьюз (6), Мэттьюз (2), Ланди (0).
Детройт: Каннингем (43 + 7 передач), Богданович (25), Бэгли (17), Айви (15 + 8 подборов), Томпсон (2 + 8 подборов) – старт; Уайзмен (10 + 7 подборов), Беркс (6), Сассер (5), Харрис (1), Ливерс (0).
Майами – Миннесота 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35)
Майами: Хирро (25), Адебайо (22 + 6 передач), Батлер (15), Лав (9 + 10 подборов), Калеб Мартин (2) – старт; Д. Робинсон (14), Ричардсон (13), Хакес (8), Хайсмит (0).
Миннесота: Эдвардс (32 + 8 подборов), Таунс (18 + 8 подборов), Конли (14 + 6 передач), Макдэниэлс (10), Гобер (9 + 16 подборов) – старт; Рид (13), Александер-Уокер (8), Андерсон (5), Браун (3).
Оклахома-Сити – Мемфис 116:97 (34:26, 34:27, 26:13, 22:31)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 9 подборов), Холмгрен (17 + 7 блок-шотов), Гидди (16 + 12 подборов), Дорт (11), Джейлен Уильямс (10) – старт; Уоллес (7), К. Уильямс (6), Сарр (6), Джо (5), Дженг (4), Уиггинс (2), Джейлин Уильямс (2), Мицич (0), Мэнн (0).
Мемфис: Бэйн (17 + 5 потерь), Гильярд (12 + 7 передач), Джарен Джексон (11), В. Уильямс (5), Тиллман (0 + 8 подборов) – старт; З. Уильямс (19 + 7 подборов), Альдама (9 + 9 подборов), Джексон (8), Родди (8), Кончар (5), Ларэвиа (3).
Юта – Бруклин 125:108 (28:28, 26:31, 34:23, 37:26)
Юта: Секстон (27 + 6 передач), Хортон-Такер (27 + 6 передач), Маркканен (20 + 10 подборов), Кесслер (14 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Фонтеккьо (2) – старт; Агбаджи (13), Коллинз (11), Шаманич (5), Данн (4), Олиник (2), Хендрикс (0).
Бруклин: Томас (32), Динуидди (17 + 8 подборов + 11 передач), Бриджес (13), Клэкстон (11 + 7 подборов), К. Джонсон (7) – старт; Финни-Смит (6), Шарп (6), О'Нил (6), Уилсон (5), Уотфорд (5), Джайлз (0).
Денвер – Даллас 130:104 (28:20, 40:39, 30:21, 32:24)
Денвер: Дж. Мюррэй (22), Гордон (21), Колдуэлл-Поуп (9), Йокич (8 + 9 подборов + 7 передач), Портер (8) – старт; Джексон (20), Ннаджи (14), Стротер (12), Уотсон (10 + 7 подборов), К. Браун (6), Дж. Холидэй (0), Гиллеспи (0).
Даллас: Дончич (38 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Пауэлл (8 + 8 подборов), Г. Уильямс (7), Д. Джонс (6) – старт; Харди (9), Хардуэй (8), Лоусон (6), Браун (5), М-ф Моррис (2), Проспер (2), Холмс (2), Сет Карри (0).
Сакраменто – Вашингтон 143:131 (27:31, 39:25, 46:35, 31:40)
Сакраменто: Фокс (30 + 6 передач), Сабонис (28 + 13 подборов + 12 передач), Мюррэй (25), Барнс (19), Хертер (11) – старт; Монк (10 + 6 передач), Везенков (8 + 7 подборов), Эллис (3), Эдвардс (3), Митчелл (2), Джонс (2), Тоскано-Андерсон (2), Дуарте (0), Лайлс (0).
Вашингтон: Пул (28), Кузма (27 + 8 подборов), Джонс (16 + 9 передач), Авдия (9), Гэффорд (8) – старт; Кулибали (11), Мускала (11), Батлер (8), Кисперт (7), Гилл (4), Оморуйи (2).
Лейкерс – Нью-Йорк 109:114 (27:35, 31:22, 22:33, 29:24)
Лейкерс: Дэвис (32 + 14 подборов), Джеймс (25 + 11 подборов + 11 передач), Расселл (9), Принс (9), Реддиш (4) – старт; Ривз (20 + 7 передач), Хатимура (8), Хэйс (2), Вандербилт (0).
Нью-Йорк: Брансон (29), Рэндл (27 + 14 подборов), Барретт (12), Дивинченцо (8), Симс (0) – старт; Куикли (20), Хартенштайн (9 + 17 подборов), Харт (6), Граймс (3), Гибсон (0).
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