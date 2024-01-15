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Баскетбол

Тренер Голден Стэйт раскрыл причину, почему Карри пропустил матч против Милуоки

Стив Керр решил позаботиться о 35-летнем лидере своей команді.
Сегодня, 00:09
Яннис Адетокумбо и Стеф Карри / Getty Images
Яннис Адетокумбо и Стеф Карри / Getty Images

Днем ранее Голден Стэйт на выезде уступил Милуоки со счетом 118:129.

Несмотря на то, что Стеф Карри был вместе с "воинами", на паркет он так и не вышел - еще до матча стало известно, что "Шеф" пропустит эту игру.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер Уорриорз Стив Керр рассказал, почему лучший игрок его команды не играл против одной из лучших команд лиги.

"Сейчас он (физически) уничтожен. Вы знаете, что на протяжении всего сезона он был, в основном, здоров. И мы очень сильно полагаемся на него. Но сейчас он изнурен и ему нужен был день отдыха", - цитирует Керра ClutchPoints.

В нынешнем сезоне Стеф Карри - самый стабильный игрок Голден Стэйт. Лидер "воинов" в среднем за матч набирает 26,7 очка, 4,2 подбора и 4,8 передачи.

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Однако его усилий недостаточно, чтобы Голден Стэйт шел хотя бы в зоне плей-ин. На данный момент команда занимает двенадцатое место Западной конференции с отрицательным балансом побед (18-21).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Стив Керр

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