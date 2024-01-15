Тренер Голден Стэйт раскрыл причину, почему Карри пропустил матч против Милуоки

Днем ранее Голден Стэйт на выезде уступил Милуоки со счетом 118:129.

Несмотря на то, что Стеф Карри был вместе с "воинами", на паркет он так и не вышел - еще до матча стало известно, что "Шеф" пропустит эту игру.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер Уорриорз Стив Керр рассказал, почему лучший игрок его команды не играл против одной из лучших команд лиги.

"Сейчас он (физически) уничтожен. Вы знаете, что на протяжении всего сезона он был, в основном, здоров. И мы очень сильно полагаемся на него. Но сейчас он изнурен и ему нужен был день отдыха", - цитирует Керра ClutchPoints.

В нынешнем сезоне Стеф Карри - самый стабильный игрок Голден Стэйт. Лидер "воинов" в среднем за матч набирает 26,7 очка, 4,2 подбора и 4,8 передачи.

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Однако его усилий недостаточно, чтобы Голден Стэйт шел хотя бы в зоне плей-ин. На данный момент команда занимает двенадцатое место Западной конференции с отрицательным балансом побед (18-21).

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