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Баскетбол

Детройт и Вашингтон провели обмен при участии четырех игроков

Две худшие команды Восточной конференции договорились о трейде.
Сегодня, 20:07
Марвин Бэгли III / Getty Images
Марвин Бэгли III / Getty Images

Спустя долгое время с затишьем в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся крупный обмен.

Как сообщает официальный сайт лиги, Детройт и Вашингтон решили немного изменить свои ростеры.

Так, Пистонс отправили в столицу США Марвина Бэгли III, Айзею Ливерса (истекающий контракт) и два пика второго раунда (2025, 2026).

В обратном направлении последовали на истекающих контрактах Данило Галлинари и Майк Мускала.

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Трейд позволил Детройту освободить место под потолком зарплат на сезон-2024/25 за счет истекающих контрактов Галлинари и Мускалы.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с выбором редакции игроков в стартовые пятерки на предстоящий Матч всех звезд-2024.

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