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Баскетбол

Торонто отправил Сиакама в Индиану в обмен на игроков и драфт-пики

Пэйсерс решили рискнуть, отдав часть своего будущего за игрока, который не факт, что переподпишется.
Сегодня, 21:30
Паскаль Сиакам / Getty Images
Паскаль Сиакам / Getty Images

С приближением дедлайна обменов команды активизировались в попытках улучшить свои ростеры. Так случилось и в этот раз.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, Торонто и Индиана договорились о трейде Паскаля Сиакама.

Пейсерс отдали за камерунца Брюса Брауна, Джордана Нвору и три пика первого раунда. Помимо указаных игроков в Торонто отправится Кира Льюис из Нью-Орлеана, который стал третьей командой в данном трейде.

Отметим, что в текущем сезоне 29-летний форвард, ставший главным активом в данном трейде, провел 39 игр, набирая в среднем по 22.2 очка, делая 6.3 подбора и отдавая 4.9 ассиста за матч.

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