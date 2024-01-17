Харден: Я бы хотел завершить карьеру в составе Клипперс

То же самое "Борода" говорил, когда он выступал за Филадельфию, о чем он сам и напомнил.

После неудачного начала нового периода в карьере Джеймс Харден очень доволен тем, как развиваются события для Клипперс.

"Борода" играет в джерси клуба из Лос-Анджелеса всего два месяца, но он уже заявил о готовности завершить карьеру именно в этой команде, сообщает ESPN.

"Я думал то же самое в прошлом году, в предыдущей команде, в которой я был. Вот почему я пошел на все эти жертвы", - сказал Харден, вспомнив о своих словах во времена выступлений за Филадельфию.

"Но я здесь, дома. У нас есть возможность. Я хочу, чтобы ядро команды сохранилось еще на несколько лет - в последние годы у меня не было таких возможностей. Так что дела идут хорошо, и я счастлив".

У 34-летнего Хардена есть действующий двухлетний контракт с опцией игрока, который он подписал 27 июля 2022 года. Он не может вести переговоры о новом соглашении с Клипперс до окончания Финала НБА следующим летом.

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Недавно Кавай Леонард подписал новый трехлетний контракт с "парусниками" на сумму 153 миллиона долларов. Теперь калифорнийцы планируют подписать новое соглашение с Полом Джорджем.

На следующий сезон у Джорджа есть опция игрока на сумму 48,7 миллиона, а у Расселла Уэстбрука - на 4 миллиона.

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